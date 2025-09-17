INDW vs AUSW: स्मृति मंधाना ने जड़ा तूफानी शतक, ODI वर्ल्ड कप से पहले लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से शुरू होने वाला है. इससे पहले स्मृति मंधाना कमाल के फॉर्म में हैं. भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार शतक जड़ा. उन्होंने केवल 77 गेंदों में 100 रन पूरे किए. बता दें कि स्टार भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने मंगलवार को जारी आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजो की ताजा रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा ताबड़तोड़ शतक

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे वनडे मैच में स्मृति मंधाना ने धमाकेदार शुरुआत दी. मंधाना ने 77 गेंदों में 100 रन बनाए. इसी के साथ वो भारतीय विमेंस क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे तेज वनडे शतक जड़ने में सफल हुई हैं. भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी मंधाना के नाम है.

उन्होंने इसके पहले आयरलैंड की महिला टीम के खिलाफ राजकोट में 70 गेंदों में शतक लगाया था. उन्होंने इसके बाद भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा. टीम इंडिया की पारी के 33वें ओवर में ताहलिया मैक्ग्राथ की गेंद पर स्मृति कैच आउट हो गई. इसी के साथ 91 गेंदों में 117 रन बनाकर उन्होंने अपनी पारी का अंत कर दिया. उन्होंने कुल 4 छक्के और 14 चौके जड़े.

भारत के लिए वनडे में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

70 - स्मृति मंधाना बनाम आयरलैंड-विजेता, राजकोट, 2025

77 - स्मृति मंधाना बनाम ऑस्ट्रेलिया-विजेता, मुल्लांपुर, 2025

82 - हरमनप्रीत कौर बनाम इंग्लैंड-विजेता, चेस्टर-ले-स्ट्रीट, 2025

87 - हरमनप्रीत कौर बनाम दक्षिण अफ्रीका-विजेता, बेंगलुरु, 2024

89 - जेमिमा रोड्रिग्स बनाम दक्षिण अफ्रीका-विजेता, कोलंबो रॉयल्स, 2025

मंधाना ने अपने नाम की एक खास उपलब्धि

इस मैच में शतक लगाने के साथ ही स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरी बल्लेबाज बन गई हैं. वो टैमी ब्यूमोंट के साथ 12 शतकों के साथ नंबर 3 पर बनी हुई हैं. इस मैच में मंधान ने 77 बॉल में 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 100 रन पूरे किए. उन्होंने 91 बॉल में 14 चौके और 4 छक्कों के साथ 117 रनों की पारी खेली.

महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग के नाम है, जबकि भारत की स्मृति मंधाना 12 शतक के साथ तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

