गिल, जडेजा और राहुल... विजय हजारे में इस तिकड़ी का खेलना तय, जानें कब लेंगे हिस्सा

शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले जनवरी में विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलेंगे. कई अन्य स्टार खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत भी घरेलू क्रिकेट में सक्रिय हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है.

केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और शुभमन गिल (Photo: ITG)
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और स्टार बल्लेबाज़ केएल राहुल जनवरी में होने वाली विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलते नज़र आएंगे. यह तीनों खिलाड़ी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ से पहले अपनी-अपनी घरेलू टीमों से जुड़ेंगे.

क्रिकबज़ के अनुसार, शुभमन गिल के 3 और 6 जनवरी को जयपुर में सिक्किम और गोवा के खिलाफ पंजाब के मैच खेलने की उम्मीद है. पंजाब को ग्रुप C में मुंबई जैसी मज़बूत टीम के साथ रखा गया है और फिलहाल पंजाब तीन मैचों में दो जीत के साथ चौथे स्थान पर है. दो मुकाबले खेलने के बाद गिल अपनी राज्य टीम छोड़कर भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे, जो पहले वनडे से पहले 7–8 जनवरी को बड़ौदा में इकट्ठा होगी.

जडेजा का क्या है सीन

रवींद्र जडेजा ने भी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) को सूचित कर दिया है कि वह 6 और 8 जनवरी को सर्विसेज और गुजरात के खिलाफ मुकाबले खेलेंगे. सौराष्ट्र अपने लीग मैच कर्नाटक के अलूर में खेल रहा है और तीन मैचों में एक जीत के साथ आठ टीमों के ग्रुप में छठे स्थान पर है.

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने अभी तक केएल राहुल की भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके 3 और 6 जनवरी को त्रिपुरा और राजस्थान के खिलाफ अहमदाबाद में मैच खेलने की संभावना है. कर्नाटक ग्रुप A में तीन मैचों में तीन जीत के साथ दूसरे स्थान पर है.

विजय हज़ारे ट्रॉफी के मौजूदा सीज़न में कई बड़े नाम अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी बीसीसीआई द्वारा तय की गई अनिवार्य घरेलू प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत लगातार दिल्ली के लिए खेल रहे हैं और पूरे सीज़न टीम का हिस्सा रहेंगे.

विराट कोहली 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ दिल्ली के मैच में ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलते नज़र आएंगे. वहीं, ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भी मुंबई के लिए गोवा के खिलाफ चौथे मुकाबले में वापसी की. इससे पहले, राजस्थान के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025 मैच के बाद उन्हें पेट में तेज़ दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

इस बीच, तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को अनिवार्य घरेलू मैचों से छूट दी गई है, क्योंकि बीसीसीआई उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर खास ध्यान दे रही है.

---- समाप्त ----
