IND vs SA: 'इतनी जल्दी तो मैगी भी नहीं बनती', सस्ते में आउट हुए गिल तो सोशल मीडिया पर फैन्स ने लिए मजे

कटक T20I में शुभमन गिल केवल दो गेंदों में चार रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना की. उप-कप्तान बनने और ओपनर की भूमिका मिलने के बावजूद गिल इस साल एक भी पचासा नहीं लगा पाए हैं.

शुभमन गिल कटक में केवल 2 ही गेंद खेल सके (Photo: ITG)
भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच कटक में खेला गया. इस मुकाबले में गर्दन की चोट के बाद करीब एक महीने बाद शुभमन गिल की वापसी हुई थी. लेकिन गिल पहले ही ओवर में आउट हो गए. गिल केवल दो गेंदों का सामना करने के बाद चार रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.

एक महीने बाद गिल की हुई थी वापसी

गिल लगभग एक महीने तक टीम से बाहर रहने के बाद वापस लौटे थे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के दौरान उन्हें गर्दन में चोट लग गई थी. टीम में वापसी के बाद से, और उप-कप्तान बनाए जाने के बाद से, 26 वर्षीय गिल ओपनर की भूमिका निभा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप टीम से संजू सैमसन की छुट्टी तय? ज‍ितेश शर्मा को मिली बढ़त... कटक मैच की प्लेइंग 11 से मिले ये गंभीर संकेत

इसके बावजूद, गिल टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए प्रभावित करने में नाकाम रहे हैं और इस साल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं. भारतीय उप-कप्तान ने 13 मैचों में 263 रन बनाए हैं, 26.3 की औसत और 143.71 की स्ट्राइक रेट के साथ. 

पहले ही ओवर में आउट हुए गिल

गिल ने पहली ही गेंद से नगिडी पर आक्रमण किया और अगली गेंद पर भी लंबा शॉट खेलने का प्रयास किया. हालांकि गेंद पिच पर रुक गई और गिल शॉट को ठीक से टाइम नहीं कर पाए, जिससे गेंद सीधे मार्को जानसन के हाथों में चली गई, जिन्होंने भागकर शानदार कैच पकड़ा.

फैंस की नाराजगी चरम पर

इस असफलता के बाद, भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने गिल पर कड़ी नाराज़गी जताई. कुछ ने मज़ाक में कहा कि गिल मैदान पर बहुत कम समय बिताते हैं, जबकि अन्य का मानना था कि वह T20 प्रारूप के लिए उपयुक्त नहीं हैं.

कुछ फैंस का यह भी कहना था कि गिल शीर्ष क्रम में खेलकर यशस्वी जायसवाल, सैमसन और इशान किशन जैसे सक्षम बल्लेबाज़ों की जगह ले रहे हैं. सैमसन को भी इस मैच में जितेश शर्मा के लिए बाहर कर दिया गया था.

गिल को अगला मौका 11 दिसंबर, गुरुवार को मिलेगा, जब यह सीरीज़ का दूसरा मैच उनके गृह राज्य पंजाब के मुल्लांपुर में खेला जाएगा.

---- समाप्त ----
