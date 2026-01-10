रोहित-कोहली के चलते ड्रेसिंग रूम में सबकुछ ठीक नहीं? कप्तान गिल ने दिया शॉकिंग जवाब

भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल का मानना है कि सीनियर बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी शीर्ष स्तर पर कप्तानी को कहीं अधिक आसान बना देती है. गिल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन दोनों दिग्गजों का अनुभव और शांत स्वभाव दबाव की परिस्थितियों में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जिससे युवा लीडर्स उनके फैसलों और गेम अवेयरनेस पर भरोसा कर सकते हैं.

न्यूजीलैंड के साथ वनडे सीरीज से पहले वडोदरा में आयोजित प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में रोहित और कोहली का होना क्यों इतना बड़ा फायदा है.

क्या बोले कप्तान शुभमन गिल

गिल ने कहा, 'जिन दो नामों का आपने ज़िक्र किया है. एक तो ऑल टाइम ग्रेट ओपनर्स में से एक रोहित शर्मा हैं और विराट भाई वनडे क्रिकेट के अब तक के सबसे महान बल्लेबाज़ों में से एक हैं. तो निश्चित तौर पर जब आपकी टीम में ये दोनों होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है.'

ड्रेसिंग रूम विवाद पर क्या बोले

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम विवाद की अफवाहों को भी सिरे से खारिज कर दिया है. दरअसल, वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए दोनों सीनियर बल्लेबाज़ों के प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट और इन दिग्गज खिलाड़ियों के बीच मतभेद की अटकलें लगाई जा रही थीं. हालांकि, गिल ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए भारतीय क्रिकेट के प्रति कोहली और रोहित की प्रतिबद्धता की जमकर सराहना की.

गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि टीम का माहौल शानदार है. जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है, वे दशकों से इस माहौल का हिस्सा रहे हैं और वे ऐसे लोग हैं जो हमेशा भारतीय क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. पिछली सीरीज़ में भी आपने देखा कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए मुझे लगता है कि इस समय टीम का माहौल बहुत अच्छा है.'

