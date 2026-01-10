scorecardresearch
 
विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, दिल छू लेगा ट्रेनिश सेशन का VIDEO

विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं और वो भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले उनकी ट्रेनिंग का मस्तीभरा अंदाज फैन्स और टीम दोनों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है.

कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाल मचाना चाहेंगे.
भारत और न्यूजीलैड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 11 जनवरी से होने जा रही है. शुरुआती मुकाबला वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय खिलाड़ी प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं. 9 जनवरी (शुक्रवार)को प्रैक्टिस सेशनल के दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली बेहद मस्ती और जोश भरे अंदाज में नजर आए.

ट्रेनिंग के दौरान विराट कोहली साथी खिलाड़ियों के साथ हंसते-मुस्कुराते दिखे. सबसे मजेदार पल तब आया, जब किंग कोहली ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की रन-अप की नकल की. उन्होंने अर्शदीप की तरह दौड़कर दिखाया, जिस पर टीम के बाकी खिलाड़ी खूब हंसे. इससे साफ दिखा कि कोहली मैदान पर सिर्फ गंभीर नहीं रहते, बल्कि टीम का माहौल हल्का-फुल्का और पॉजिटिव रखने में भी माहिर हैं.

लंबे समय बाद विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रेनिंग सेशन की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं, जिनमें वो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा के साथ नजर आए. दो सालों में यह पहला मौका था, जब उन्होंने अपनी तैयारियों की झलक शेयर की. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में विराट कोहली धमाकेदार फॉर्म में रहे थे.

विराट कोहली ने उस सीरीज में 151 की औसत से 302 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल रहे. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था. इस प्रदर्शन के बाद कोहली आईसीसी की ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा फिलहाल नंबर-1 पर हैं.

15 साल बाद विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली के लिए भी खेलने उतरे. कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन बनाए थे. जबकि गुजरात के विरुद्ध उन्होंने 77 रनों की पारी खेली थी. उन्होंने दिखाया कि उनकी पुरानी लय पूरी तरह बरकरार है.

विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा है. कीवी टीम के खिलाफ 33 ओडीआई मैचों में उन्होंने 55.23 के एवरेज से 1,657 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 9 अर्धशतक शामिल रहे. इस दौरान किंग कोहली सर्वश्रेष्ठ स्कोर 154* रन रहा है.

