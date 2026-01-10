किस्मत में लिखा कोई छीन नहीं सकता... T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका शुभमन गिल का दर्द, टीम इंडिया को कहा 'गुड लक'

टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया था. शुभमन साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम का हिस्सा थे, लेकिन खराब फॉर्म के चलते उनकी वर्ल्ड कप स्क्वॉड से छुटी हो गई. शुभमन गिल ने टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चयन नहीं होने पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है.

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले पहले वनडे से ठीक पहले शुभमन गिल ने कहा कि वो चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और टी20 विश्व कप में भाग लेने जा रही भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हैं. शुभमन का हालिया T20 फॉर्म डांवाडोल रहा है और चयनकर्ताओं ने टीम कॉम्बिनेशन का हवाला देते हुए उन्हें विश्व कप स्क्वॉड से बाहर रखा है. शुभमन की जगह अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्यकुमार यादव कप्तान की भूमिका निभाएंगे.

शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं. टीम को टी20 विश्व कप के लिए शुभकामनाएं. मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए. जो मेरी किस्मत में लिखा है, कोई छीन नहीं सकता. एक खिलाड़ी हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है. चयनकर्ताओं ने जो फैसला लिया है, वो स्वीकार है.'

ROKO पर रहेंगी निगाहें

भले ही फोकस इस समय टी20 विश्व कप पर है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा सुर्खियों में रहने वाले हैं. दोनों दिग्गजों विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शानदार बल्लेबाजी फॉर्म में नजर आए, जहां उन्होंने बड़े स्कोर बनाकर यह साबित कर दिया कि उनका प्रभाव अभी भी बरकरार है.

शुभमन गिल के वापस आने का सीधा असर यशस्वी जायसवाल पर पड़ सकता है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के दौरान अपना पहला ओडीआई शतक जमाया था. टीम मैनेजमेंट शुभमन को ओपनिंग में उतारना चाहती है, जिससे जायसवाल को यह पोजीशन छोड़नी पड़ सकती है.

श्रेयस अय्यर की वापसी से भारत की लगातार बदलती बल्लेबाज़ी क्रम की समस्या खत्म हो सकती है. श्रेयस नंबर-4 की पोजीशन दोबारा संभालने के लिए तैयार हैं. केएल राहुल विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में निचले क्रम में खेलते रहेंगे, जिसके कारण ऋषभ पंत को प्लेइंग-11 में जगह मिलना मुश्किल है.

वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या शामिल नहीं होंगे, ताकि वो टी20 असाइनमेंट्स के लिए फ्रेश रहें. ऐसे में फास्ट बॉलिंग यूनिट की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा संभालेंगे. स्पिन विभाग में भारत के पास कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्टार मौजूद हैं.

