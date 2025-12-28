भारत-न्यूजीलैंड ODI सीरीज से पहले गुड न्यूज, श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर आया ये अपडेट

न्यूजीलैंड के साथ शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिली है. मध्यक्रम के बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर लंबे समय तक चली चोट से उबरने के बाद एक बार फिर पेशेवर क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं. मुंबई के इस बल्लेबाज़ को 25 अक्टूबर से स्प्लीन (तिल्ली) की चोट के कारण क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था. अब उम्मीद है कि वह विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलते हुए नज़र आएंगे.

एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अय्यर आगामी भारत-न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ के लिए चयन की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं.श्रेयस अय्यर को यह चोट 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले के दौरान लगी थी. थर्ड मैन बाउंड्री के पास एक कैच पकड़ने की कोशिश में वह पीछे की ओर दौड़ते हुए संतुलन खो बैठे और जोर से अपनी पसलियों के बल ज़मीन पर गिर पड़े.

हालांकि उन्होंने कैच पूरा कर लिया, लेकिन वह साफ तौर पर दर्द में दिखे और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया. बाद में मेडिकल जांच में अंदरूनी रक्तस्राव और स्प्लीन में चोट की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से बाहर कर दिया गया.

विजय हजारे में कर सकते हैं वापसी

इसके बाद से अय्यर बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 30 वर्षीय अय्यर 3 जनवरी से शुरू होने वाली विजय हज़ारे ट्रॉफी में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं. उम्मीद है कि वह टूर्नामेंट के लिए शार्दुल ठाकुर की अगुआई वाली मुंबई टीम में सीधे शामिल होंगे.

यदि वह अंतिम फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, तो अय्यर 11 जनवरी से शुरू हो रही भारत-न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के पहले वनडे के लिए भी चयन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं. चोट के बाद से अय्यर भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज़ और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से बाहर रहे थे. आगामी विजय हज़ारे ट्रॉफी उन्हें मैच फिटनेस और फॉर्म हासिल करने का अहम मौका देगी, खासकर तब जब भारत धीरे-धीरे वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी की ओर बढ़ रहा है.

