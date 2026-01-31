scorecardresearch
 
श्रीलंका से र‍िटायर जयसूर्या की USA क्रिकेट टीम में में एंट्री, T20 वर्ल्ड कप 2026 में द‍िखाएंगे जौहर

7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने वाली है. इस वर्ल्ड कप में कई द‍िलचस्प पहलू भी देखने को मिलेंगे. 30 जनवरी को अमेर‍िका की टीम का ऐलान हुआ, ज‍िसमें श्रीलंका के द‍िग्गज ख‍िलाड़ी खेलते दिखेंगे.

शेहान जयसूर्या का यह फोटो साल 2016 का है, जब वो भारत के ख‍िलाफ खेले थे (Photo: AP)
USA squad for T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 7 फरवरी से इसका आगाज होगा और 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा. इसी बीच शुक्रवार (30 जनवरी) को अमेरिका (USA) ने अपनी टीम का ऐलान किया. 

इस टीम में 9 तो भारतीय मूल के क्रिकेटर थे. टीम की कप्तानी ही मोनांक पटेल कर रहे हैं, जो गुजरात के आणंद में पैदा हुए. वो इससे पहले साल 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम की कमान संभाल चुके हैं. मोनांक पटेल, शुभम रंजन, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार,  साईतेजा मुक्कामाला , संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर इन सभी की मूल जड़े भारत से जुड़ी हुई हैं. वहीं टीम में   पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी 3 ख‍िलाड़ी शायन जहांगीर , अली खान, मोहम्मद मोहसिन हैं. 

कौन हैं शेहान जयसूर्या 
वहीं इस टीम में श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके शेहान जयसूर्या भी हैं. 8 जनवरी 2021 को जयसूर्या ने श्रीलंका में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की. जून 2021 में खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में माइनर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए चुना गया था. 2023 में वह मेजर लीग क्रिकेट के उद्घाटन सत्र के लिए सिएटल ऑर्कास में शामिल हुए और अब वो अमेरिका की टीम में चुने गए हैं. 34 साल के शेहान श्रीलंका के लिए 12 वनडे (195 रन, 3 विकेट) और 18 टी20 इंटरनेशनल (241 रन, 3 विकेट) मैच 2015 से 2020 के बीच खेले. 

शेहान की बात की जाए तो उनका जन्म 12 स‍ितंबर 1991 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ था. वो 89 फर्स्ट क्लास मैचों में 6072 रन भी बना चुके है और यहां उनके नाम 200 विकेट भी हैं. 140 ल‍िस्ट ए में उनके नाम 4432 रन और 116 विकेट हैं. वहीं वो 92 टी20 मैचों में 1840 रन और 53 विकेट झटक चुके हैं. 

वहीं अमेरिका की इस टीम में एंड्रीज गौस और शैडली वैन शल्कविक भी हैं, जो साउथ अफ्रीकी मूल के हैं. कल म‍िलाकर  अमेर‍िका की इस टी20 वर्ल्ड कप वाली टीम में 9 भारतीय मूल के, 3 पाकिस्तानी मूल के और 1 श्रीलंका के मूल और 2 साउथ अफ्रीकी मूल के ख‍िलाड़ी हैं. 

USA T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वॉड: मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह (उप-कप्तान), एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर , साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए USA का ग्रुप स्टेज शेड्यूल 
7  फरवरी 2026: भारत vs USA, मुंबई
10 फरवरी 2026: पाकिस्तान vs USA, कोलंबो
13 फरवरी 2026: नीदरलैंड्स vs USA, चेन्नई
15 फरवरी 2026: न्यूजीलैंड vs USA, चेन्नई

 

---- समाप्त ----
