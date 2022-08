Shaheen Afridi Asia Cup 2022: 'टीम इंडिया को मिलेगी राहत..', शाहीन आफरीदी के बाहर होने पर बोला पाकिस्तानी लीजेंड तो हुआ ट्रोल

टीम इंडिया के फैन्स एक महामुकाबले के इंतज़ार में हैं, 27 अगस्त से एशिया कप 2022 की शुरुआत होनी है और 28 अगस्त को भारतीय टीम को पाकिस्तान से भिड़ना है. एशिया कप शुरू होने से पहले पाकिस्तान टीम को झटका लगा, क्योंकि उनके सबसे अहम तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह आफरीदी टूर्नामेंट से बाहर हो गए.



पाकिस्तानी टीम को यह झटका लगा तो फैन्स के अलग-अलग रिएक्शन आए. इस बीच पाकिस्तान के कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि शाहीन आफरीदी का बाहर होना टीम इंडिया के लिए राहत भरा होगा. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार युनूस ने इसको लेकर ट्वीट भी किया.



वकार युनूस ने लिखा कि शाहीन आफरीदी की चोट टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए राहत की खबर है. दुख की बात है कि हम उन्हें एशिया कप में नहीं देख पाएंगे. चैम्पियन आप जल्दी फिट हों.



Shaheen’s injury Big relief for the Indian top order batsmen. Sad we won’t be seeing him in #AsiaCup2022 Get fit soon Champ @iShaheenAfridi pic.twitter.com/Fosph7yVHs — Waqar Younis (@waqyounis99) August 20, 2022

आपको बता दें कि शाहीन आफरीदी की गिनती मौजूदा वक्त में सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ में होती है, यही कारण है कि उनका बाहर होना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है. टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी फैन्स उनसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे.



पिछले साल हुए टी-20 वर्ल्डकप में जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे, उस वक्त शाहीन आफरीदी की धारदार बॉलिंग ने ही भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी थी. तब शाहीन आफरीदी ने केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली का विकेट लिया था, उस मैच को टीम इंडिया 10 विकेट से हार गई थी.



फैन्स ने वकार युनूस को लताड़ा



वकार युनूस ने शाहीन आफरीदी के बहाने टीम इंडिया को ट्रोल करना चाहा तो भारतीय फैन्स ने उन्हें ही इतिहास की याद दिला दी. ट्विटर पर कई फैन्स ने उन्हें अलग-अलग मैचों के बारे में बताया, जहां टीम इंडिया ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को रौंद डाला. कुछ लोगों ने लिखा कि हमने तो एक बड़ा मीम मैटेरियल मिस कर दिया.

No ex Indian cricketer made fun of Pakistan citing Bumrah's injury. Here comes Waqar and proves that Pakistanis are forever ridden with inferiority complex. https://t.co/SenZownqgR — L E E (@trolee_) August 21, 2022

Is he a legend or a troll??

Their whole country is a joke I feel🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ https://t.co/dvRYpB3Ijb — Absolute fake Daniel Alexander (@mrcool0283) August 21, 2022

Hahaha ! We miss a lot meme material then😅 https://t.co/BBwbDoMzqM — TIRUPATI MUNDKAR (@TIRU222) August 21, 2022



कुछ फैन्स ने लिखा कि जब जसप्रीत बुमराह बाहर हुए तब किसी पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने पाकिस्तानी टीम का मज़ाक नहीं उड़ाया, लेकिन आपका ये बयान देखिए. एक यूज़र ने लिखा कि वकार युनूस एक लीजेंड हैं या फिर सिर्फ ट्रोल हैं. एक फैन ने तो एक मैच का स्कोरबोर्ड दिखा दिया, जहां रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ सेंचुरी जड़ी थी.



पाकिस्तान का स्क्वॉड: बाबर आजम (कप्तान), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमां, हैदर अली, हारिस रउफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, उस्मान कादिर.