Shafali Verma Team India: 'वर्ल्ड कप जीतने आए थे और जीत लिया…', फूट-फूट कर रोईं कप्तान शेफाली वर्मा, Video

भारत ने आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया. फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया. टीम इंडिया को जीत के लिए 69 रनों की जरूरत थी जिसे उसने 36 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया.

चैम्पियन बनने के बाद भारतीय टीम की कप्तान शेफाली वर्मा काफी इमोशनल हो गईं. प्रेजेंटेशन सेरेमनी में शेफाली वर्मा कुछ देर तक रोती रहीं. सोशल मीडिया पर यह भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. शेफाली वर्मा ने एक दिन पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ऐसे में वर्ल्ड कप जीत ने उनके जन्मदिन को और खास बना दिया.

Happy tears for Shafali Verma, India U19 Captain



First World Cup for Indian women’s cricket. Ever.



Future is bright! pic.twitter.com/ocOdo7neK0