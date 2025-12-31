16 छक्के, 14 चौके... विजय हजारे में सरफराज-मुशीर का तहलका, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त

विजय हजारे ट्रॉफी में बुधवार को मुंबई और गोवा के बीच खेले गए मैच में सरफराज खान और उनके भाई मुशीर खान की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली. दोनों की इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने गोवा के सामने 444 रन ठोक डाले. सरफराज ने 56 गेंदों में शतक जड़ा और 157 रनों की पारी केवल 75 गेंदों में खेली. वहीं, मुशीर ने भी 60 रन बनाए. दोनों भाइयों ने 16 छक्के लगाए और 14 चौके जड़ दिए.
सरफराज़ खान ने इस पारी से रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे सरफराज़ ने अपने व्हाइट-बॉल करियर को नई दिशा देते हुए गोवा के खिलाफ महज 75 गेंदों में 157 रन की सनसनीखेज पारी खेली.
रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा
इस चौथे राउंड के मुकाबले में सरफराज़ ने अपना शतक सिर्फ 56 गेंदों में पूरा किया, जो कि विजय हज़ारे ट्रॉफी में मुंबई की ओर से सबसे तेज़ लिस्ट-A सेंचुरी बन गई. इससे पहले यह रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने हाल ही में सिक्किम के खिलाफ 62 गेंदों में शतक जड़ा था.
रोहित ने उसी मैच में 94 गेंदों में 155 रन बनाए थे, लेकिन गोवा के खिलाफ सरफराज़ ने उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए नए साल की पूर्व संध्या पर गेंदबाज़ों की जमकर धुनाई की. यह वह दौर है, जब घरेलू क्रिकेट में कई फ्रिंज खिलाड़ी अपने मौके को भुनाने में जुटे हैं, और सरफराज़ ने इसे पूरी तरह कैश किया.
सेंसेशनल सरफराज़ खान
रेड-बॉल क्रिकेट में सरफराज़ खान की काबिलियत किसी से छिपी नहीं है. फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में उनका औसत 63.15 है, जिसमें 16 शतक और 16 अर्धशतक शामिल हैं. हालांकि, उनके करियर की शुरुआत असल पहचान टी20 क्रिकेट से हुई थी.
साल 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने उन्हें साइन किया था. महज 17 साल की उम्र में वह आईपीएल खेले थे. लेकिन इसके बाद व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनका ग्राफ कुछ समय के लिए नीचे चला गया.
अब, फिटनेस में जबरदस्त बदलाव के बाद सरफराज़ तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने मुंबई के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में धमाकेदार प्रदर्शन किया. इस टी20 टूर्नामेंट में उन्होंने 329 रन बनाए, औसत रहा 65.80, जबकि स्ट्राइक रेट रहा चौंकाने वाला 203.09. इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल के लिए अपनी टीम में शामिल किया.
सरफराज ने जड़े 14 छक्के
इस मुकाबले में उन्होंने 14 छक्के और 9 चौके जड़े और लगभग 210 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. 50 ओवर के फॉर्मेट में यह आंकड़े किसी टी20 पारी से कम नहीं लगते. सरफराज़ की इस पारी के अलावा मुशीर खान और हार्दिक तोमर के अर्धशतकों की मदद से मुंबई ने 444/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो कि मुंबई का दूसरा सबसे बड़ा लिस्ट-A स्कोर है.