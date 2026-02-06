'हमें तकलीफ नहीं, पर क्रिकेट का नुकसान...', भारत संग मैच बायकॉट के बाद PAK कप्तान सलमान आगा ने छेड़ा हैंडशेक विवाद का राग

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर क्रिकेट मैदान से बाहर ज्यादा नजर आ रहा है. पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर खुलकर बात करते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई ठेस नहीं पहुंची है, लेकिन यह स्थिति खेल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है.

पिछले साल भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान यात्रा से इनकार कर दिया था. इसके छह महीने बाद UAE में हुए एशिया कप के दौरान जब दोनों टीमें आमने-सामने आईं, तो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. इन घटनाओं ने मैदान के भीतर माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है. पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया है कि टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी. इस फैसले का असर सिर्फ टूर्नामेंट पर नहीं, बल्कि श्रीलंका के पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है. होटल बुकिंग कैंसिल हो रही हैं और स्थानीय कारोबारियों में नाराजगी है.

हैंडशेक विवाद पर सलमान आगा ने कहा- हम आहत नहीं हैं, लेकिन यह खेल के लिए अच्छा नहीं है. हम सभी बचपन में क्रिकेटरों को अपना रोल मॉडल मानते थे. अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे, तो बच्चे भी वही सीखेंगे. खेल में ऐसा नहीं होना चाहिए.

पाकिस्तान के लिए हालात और मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि अगर टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलती है, तो उसे सीधे दो अंक गंवाने होंगे. ऐसे में नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ उनके बाकी तीन मुकाबले ‘करो या मरो’ जैसे हो जाएंगे. नेट रन रेट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा.

हालांकि, कप्तान आगा ने दबाव से इनकार किया. उन्होंने कहा- यह वर्ल्ड कप है और यहां आप हर मैच जीतने के इरादे से आते हैं. भारत से मैच न खेलने से कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है. हमारा फोकस सिर्फ अपनी तैयारी और उसे मैदान पर लागू करने पर है. उन्होंने यह भी कन्फर्म किया कि वह टूर्नामेंट में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे.

पाकिस्तान की एक और बड़ी चिंता कोलंबो का मौसम है. वैसे तो यह श्रीलंका में सूखे का मौसम माना जाता है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से राजधानी में लगातार बारिश हो रही है. आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का इकलौता वॉर्म-अप मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. शनिवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भी बारिश की भविष्यवाणी है.

मौसम को लेकर आगा ने कहा- मौसम हमारे हाथ में नहीं है. टीम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रही. अगर हम तीन मैच जीतते हैं, तो नेट रन रेट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.”

पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान टीम ने टी20 फॉर्मेट में सुधार के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार हैं. पिछले वर्ल्ड कप में अमेरिका से सुपर ओवर में हार और फिर टूर्नामेंट से बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका था. नीदरलैंड्स जैसी एसोसिएट टीम पहले भी उलटफेर कर चुकी है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए मजबूत शुरुआत बेहद जरूरी होगी.

सलमान आगा ने कहा; हम उन्हें नियमित रूप से नहीं खेलते, इसलिए उनकी ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. हमें पहले मैच से ही अपना ए-गेम दिखाना होगा.





