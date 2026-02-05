टी20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी बीच आजतक के ‘सलाम क्रिकेट’ में दिग्गज वर्ल्ड कप रणनीति पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं. इस खास कार्यक्रम में भारतीय क्रिकेट के वर्तमान और पूर्व सितारे शामिल होकर अपने विचार साझा कर रहे हैं. सलाम क्रिकेट बस थोड़ी देर में शुरू होगा.

कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत, दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर और अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह और युजवेंद्र चहल जैसे बड़े नाम मौजूद रहेंगे. ये सभी टी20 वर्ल्ड कप में भारत की संभावनाओं, टीम कॉम्बिनेशन और मैच-विनिंग फैक्टर्स पर खुलकर बात करेंगे.

ऋषभ पंत से जहां मौजूदा टीम की मानसिकता, कप्तानी और दबाव भरे मुकाबलों को लेकर इनसाइड इनपुट मिलने की उम्मीद है, वहीं सुनील गावस्कर अपने अनुभव के आधार पर भारत की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे. युजवेंद्र चहल से स्पिन डिपार्टमेंट की भूमिका, बीच के ओवरों की रणनीति और अलग-अलग पिचों पर गेंदबाज़ी प्लान पर अहम राय सामने आ सकती है.

‘सलाम क्रिकेट’ हमेशा से बड़े टूर्नामेंट से पहले क्रिकेट चर्चा का भरोसेमंद मंच रहा है. इस बार भी फोकस रहेगा कि भारतीय टीम किस बल्लेबाजी क्रम के साथ उतरेगी, कौन से ऑलराउंडर अहम होंगे और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी को कैसे धार दी जाएगी.

टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हर फैसला मैच का रुख बदल सकता है. ऐसे में यह कार्यक्रम न सिर्फ फैन्स के लिए रोमांचक होगा, बल्कि टीम इंडिया की सोच और तैयारी को समझने का बेहतरीन मौका भी देगा. क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें अब ‘सलाम क्रिकेट’ पर टिकी हैं, जहां से वर्ल्ड कप से जुड़ी कई अहम बातें सामने आने वाली हैं.

कार्यक्रम में तेज गेंदबाजी की बारीकियों को मोहित शर्मा, ईशांत शर्मा, प्रवीण कुमार और उमेश यादव प्रकाश डालेंगे. ये चारों आज के तेजी से बदलते टी20 क्रिकेट में पेस, स्विंग और एडाप्टेबिलिटी पर रोशनी डालेंगे. वहीं, मदन लाल, अतुल वासन और चेतन शर्मा जैसे दिग्गज भारत की समृद्ध बॉलिंग विरासत को याद करते हुए ऐसे किस्से और अनुभव साझा करेंगे, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं.

'लिटिल मास्टर' सुनील गावस्कर का विशेष सत्र तकनीक, मानसिक मजबूती और क्रिकेट के विकास पर अनमोल दृष्टिकोण पेश करेगा. इसके अलावा वर्ल्ड कप विजेता हरभजन सिंह, सुरेश रैना और युजवेंद्र चहल बताएंगे कि विश्व मंच पर सफल होने के लिए किस तरह की सोच और मानसिकता की जरूरत होती है.

कार्यक्रम का समापन एक हाई-प्रोफाइल पैनल के साथ होगा, जहां क्रिकेट के दिग्गज भारत के आगे के रास्ते और दोबारा चैम्पियन बनने की संभावनाओं पर मंथन करेंगे. 'सलाम क्रिकेट' के जरिए आज तक एक बार फिर अपनी उस विरासत को आगे बढ़ा रहा है, जिसने हिंदी न्यूज में कई बेंचमार्क स्थापित किए हैं. भरोसे की नींव और इनोवेशन की ताकत के साथ, आज तक लगातार दर्शकों तक दमदार, विश्वसनीय और मायने रखने वाला कंटेंट पहुंचाता आ रहा है.

'सलाम क्रिकेट' का पूरा शेड्यूल

14:00 – 14:45 बजे : पंत’ऐस्टिक परफॉर्मर

· ऋषभ पंत, विश्व कप 2024 के विजेता

14:45 – 15:30 बजे : स्विंग के सुल्तान

· मोहित शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

· ईशांत शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

· उमेश यादव, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

· प्रवीण कुमार, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

15:30 – 16:15 बजे : जांबाज गेंदबाज!

· मदन लाल, विश्व कप विजेता (1983)

· अतुल वासन, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

· चेतन शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

16:15 – 16:45 बजे : दिग्गजों की आवाज

· सुनील गावस्कर, विश्व कप विजेता

16:45 – 17:30 बजे : जीत की कहानी, चैम्पियंस की जुबानी

· हरभजन सिंह, टी20 विश्व कप विजेता (2007)

· सुरेश रैना, विश्व कप विजेता (2011)

· युजवेंद्र चहल, टी20 विश्व कप विजेता (2024)

18:30 – 19:30 बजे : कौन बनेगा चैम्पियन?

· सुनील गावस्कर, विश्व कप विजेता

· हरभजन सिंह, टी20 विश्व कप विजेता (2007)

· सुरेश रैना, विश्व कप विजेता (2011)

· मदन लाल, विश्व कप विजेता (1983)

· चेतन शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

· युजवेंद्र चहल, टी20 विश्व कप विजेता (2024)

· मोहित शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

· उमेश यादव, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

· प्रवीण कुमार, पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी

