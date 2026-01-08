scorecardresearch
 
रिकॉर्ड्स की झड़ी, VHT में तूफानी शतक... टीम इंडिया से बाहर ऋतुराज गायकवाड़ ने सेलेक्टर्स को दिखाया आईना

ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ 134 रनों की नाबाद पारी खेलकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. यह उनका 15वां विजय हज़ारे शतक और लिस्ट-ए क्रिकेट में 20वां शतक था. भारतीय वनडे टीम से बाहर किए जाने के बाद आया यह शतक चयनकर्ताओं के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है.

ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी (Photo: ITG)
न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम से बाहर किए जाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्ले से करारा जवाब दिया. गुरुवार को विजय हज़ारे ट्रॉफी में उन्होंने एक ऐतिहासिक पारी खेलते हुए बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. जयपुर में गोवा के खिलाफ महाराष्ट्र के अंतिम लीग मुकाबले में गायकवाड़ ने शानदार शतक जड़ा और देश की प्रमुख घरेलू 50 ओवर प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा शतक लगाने के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

नंबर पांच पर बल्लेबाजी करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ उस वक्त क्रीज पर आए जब महाराष्ट्र की हालत 3 विकेट पर सिर्फ 2 रन थी. इसके बाद जो देखने को मिला, वह उनका जाना-पहचाना बचाव अभियान था. एक छोर से विकेट गिरते रहे, लेकिन गायकवाड़ ने दबाव झेलते हुए पारी को संभाले रखा और धीरे-धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए.

134 रनों की खेली पारी

उनकी सबसे अहम साझेदारी विक्की ओस्तवाल के साथ आई, जब दोनों ने सातवें विकेट के लिए 108 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. इस जोड़ी ने महाराष्ट्र को संकट से बाहर निकाला और एक प्रतिस्पर्धी स्कोर की नींव रखी. गायकवाड़ अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 131 गेंदों पर 134 रन बनाए. उनकी इस पारी में आठ चौके और छह छक्के शामिल थे, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 249 रन बनाए.

विजय हजारे में 15वां शतक और रिकॉर्ड

यह विजय हज़ारे ट्रॉफी में गायकवाड़ का 15वां शतक था, जिससे उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले महाराष्ट्र के ही खिलाड़ी अंकित बावने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. खास बात यह रही कि गायकवाड़ ने यह मुकाम सिर्फ 59 पारियों में हासिल किया, जबकि बावने को इसके लिए 94 पारियां लगी थीं.

विजय हज़ारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक

ऋतुराज गायकवाड़ – 15
अंकित बावने – 15
देवदत्त पडिक्कल – 13
मयंक अग्रवाल – 13

लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

यह शतक लिस्ट-ए क्रिकेट में गायकवाड़ का 20वां शतक भी था, जिसे उन्होंने सिर्फ 95 पारियों में पूरा किया और इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए. इस पारी के दौरान 28 वर्षीय गायकवाड़ ने रिकॉर्ड समय में 5,000 लिस्ट-ए रन भी पूरे किए और उनका औसत 58.83 तक पहुंच गया, जो कम से कम 50 लिस्ट-ए पारियां खेलने वाले सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा है. इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल बेवन को भी पीछे छोड़ दिया.

इस पारी का समय भी काफी अहम रहा. गायकवाड़ ने पिछले महीने रायपुर में भारत के लिए अपना पहला वनडे शतक लगाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 11 जनवरी से बड़ौदा में शुरू होने वाली न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए टीम में जगह नहीं मिली. श्रेयस अय्यर की फिटनेस में वापसी के चलते गायकवाड़ को बाहर रखा गया, जिस फैसले की कई पूर्व खिलाड़ियों और क्रिकेट विश्लेषकों ने आलोचना की.
 

