scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टी20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को चेताया, बताया क्या होगा सबसे बड़ा खतरा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी चुनौती को लेकर आगाह किया है. उनका मानना है कि ओस के कारण स्पिन और तेज गेंदबाजी के संतुलन को लेकर टीम मैनेजमेंट को मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे. कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ खिलाना या नहीं, यही भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल होगा.

Advertisement
X
रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को दी खास सलाह (Photo: ITG)
रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को दी खास सलाह (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में केवल एक हफ्ते का वक्त बचा है. भारत टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खिताब का प्रबल दावेदार बनकर उतरेगा. वर्ल्ड नंबर-1 टी20I टीम पिछले एक साल से शानदार फॉर्म में रही है और उससे उम्मीद की जा रही है कि वह आसानी से सेमीफाइनल तक का सफर तय करेगी. हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि भारत के लिए यह रास्ता उतना आसान नहीं होगा, जितना दिख रहा है.

टूर्नामेंट से पहले बात करते हुए रोहित शर्मा ने भारत की सबसे बड़ी चुनौती को लेकर अपनी राय रखी. उनके मुताबिक, टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को एक साथ खिलाया जाए या पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ वरुण पर भरोसा किया जाए.

पिछले एक साल में भारत ने अपने स्पिन अटैक पर काफी भरोसा किया है. वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है. लेकिन रोहित ने चेतावनी दी कि टूर्नामेंट का समय जब सर्दी से गर्मी की ओर मौसम बदलता है शाम के मैचों में भारी ओस (ड्यू) लेकर आएगा, जो स्पिन गेंदबाजी को काफी प्रभावित कर सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma Golden Duck in IND vs NZ 4th T20I
अभ‍िषेक की तेजी बन रही मुसीबत... 'गुरु' युवराज की सलाह भी बेअसर!
Aaron jones Match fixing
T20 वर्ल्ड कप से पहले फूटा मैच फ‍िक्स‍िंग का बम, ICC ने इस क्रिकेटर पर ठोका बैन
Salman Agha, Mohsin Naqvi
PAK शर्त‍िया खेलेगा वर्ल्ड कप, PCB चीफ नकवी को सलमान आगा ने 'साइडलाइन' किया?
T20 वर्ल्ड कप को लेकर देशभर में उत्साह, आजतक के दफ्तर पहुंची ट्रॉफी
Inzamam-ul-Haq
'बांग्लादेश का समर्थन ठीक, पर...', T20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तानी द‍िग्गजों ने PCB को चेताया

यह भी पढ़ें: कप्तान सूर्या ने टी20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, हार्दिक पंड्या-जसप्रीत बुमराह को भी हुआ फायदा

Advertisement

रोहित शर्मा ने क्या कहा

रोहित शर्मा ने कहा, 'कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को एक साथ कैसे खिलाया जाए. अगर आप यह कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो आपको सिर्फ दो तेज गेंदबाजों के साथ खेलना होगा, जो एक बड़ा चैलेंज है.'

ओस बनेगी सबसे बड़ी परेशानी

रोहित शर्मा के मुताबिक, अगर भारत तीन स्पिनर्स  अक्षर, कुलदीप और वरुण  के साथ उतरता है, तो टीम का संतुलन बिगड़ सकता है. ऐसी स्थिति में भारत को अर्शदीप सिंह जैसे अहम तेज गेंदबाज को बाहर बैठाना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान का सस्पेंस बरकरार... PM शहबाज शरीफ से मिले मोहसिन नकवी, अगले हफ्ते तक अंतिम फैसला

अगर ऐसा होता है, तो भारत के पास सिर्फ एक स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे को ऑलराउंडर के तौर पर तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालना पड़ेगा.

रोहित ने साफ कहा कि सूर्यकुमार यादव और गौतम गंभीर के लिए फिक्स प्लेइंग इलेवन चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को बाहर करना मतलब दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक को ड्रॉप करना.

भारत अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को अमेरिका (USA) के खिलाफ करेगा. टीम अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबले मुंबई, दिल्ली, कोलंबो और अहमदाबाद में खेलेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement