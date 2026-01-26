scorecardresearch
 
टी20 वर्ल्ड कप पर पाकिस्तान का सस्पेंस बरकरार... PM शहबाज शरीफ से मिले मोहसिन नकवी, अगले हफ्ते तक अंतिम फैसला

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि शुक्रवार या अगले सोमवार तक वर्ल्ड कप में भागीदारी पर फैसला ले लिया जाएगा. बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद पीसीबी बौखला गया था उसने बायकॉट करने की धमकी दी थी.

पाकिस्तानी टीम के टी20 वर्ल्ड कप में खेलने पर सस्पेंस बरकरार है. (Photo: AFP/Getty Images)
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक ले लिया जाएगा. यह बयान ऐसे समय आया है, जब हाल ही में आईसीसी ने  बांग्लादेश टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया. बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार दिया था, जिसके बाद क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने ये कड़ा कमद उठाया.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान का नया ड्रामा, T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट करेगा, लेकिन...

मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इस पूरे मामले पर अहम मुलाकात की. नकवी ने इस बैठक को काफी सकारात्मक और उपयोगी बताया. बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस मामले में सभी विकल्प खुले रखने के निर्देश दिए हैं.

पीसीबी चीफ नेक्या बताया?
मोहसिन नकवी ने शेयर किए गए पोस्ट में बताया, 'प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक उपयोगी बैठक हुई. मैंने उन्हें आईसीसी से जुड़े पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने हमें निर्देश दिया कि सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुलझाया जाए. अंतिम निर्णय शुक्रवार या फिर अगले सोमवार तक ले लिया जाएगा.'

बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत में चार लीग मैच खेलने थे. इनमें तीन मुकाबले कोलकाता और एक मुंबई में निर्धारित थे. हालांकि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बन पाई. आईसीसी ने बीसीबी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब बोर्ड अपने फैसले पर अड़ा रहा, तो अंततः आईसीसी ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को शामिल करने का ऐलान कर दिया. इस फैसले ने ना सिर्फ क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी, बल्कि पाकिस्तान की स्थिति को भी असहज बना दिया.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि आईसीसी ने इस मामले में दोहरा मापदंड अपनाया है. पीसीबी का तर्क है कि जब भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया था, तब आईसीसी ने भारत को वैकल्पिक वेन्यू की अनुमति दी थी. वहीं, बांग्लादेश के मामले में ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया और सीधे टीम को बाहर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: ICC के एक अल्टीमेटम ने निकाल दी पाकिस्तान की हेकड़ी, बायकॉट किया तो तबाह हो जाएगा क्रिकेट बोर्ड

यही वजह है कि पाकिस्तान अब इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है. पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटता है, तो उसे भारी भरकम भागीदारी शुल्क गंवाना पड़ सकता है. हालांकि, पीसीबी के भीतर यह भी चर्चा है कि भारत के खिलाफ मुकाबला ना खेलना, भारत और आईसीसी दोनों के लिए आर्थिक रूप से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है.

फिलहाल, सबकी नजरें अगले हफ्ते तक होने वाले इस फैसले पर टिकी हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ टकराव का रास्ता चुनता है या फिर उसकी टीम आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका की यात्रा करती है.

