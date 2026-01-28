कप्तान सूर्या ने टी20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, हार्दिक पंड्या-जसप्रीत बुमराह को भी हुआ फायदा

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को बड़ी खुशखबरी मिली है. आईसीसी टी20I प्लेयर्स रैंकिंग के ताजा अपडेट में भारत के कई स्टार खिलाड़ियों को फायदा पहुंचा है. इसके कारण टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया का मनोबल और मजबूत हुआ है.
भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार फॉर्म का इनाम पाते हुए टी20I बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पोजीशन और मजबूत कर ली है. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20I सीरीज में दो अर्धशतकों के दम पर अभिषेक ने अपनी बढ़त 80 रेटिंग पॉइंट्स तक पहुंचा दी है. अभिषेक के खाते में अब 929 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जो उनके करियर बेस्ट 931 से सिर्फ दो कम हैं.
दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के फिल साल्ट (849 अंक) हैं. जबकि तीसरे स्थान पर भारत के ही तिलक वर्मा (781 अंक) मौजूद हैं. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी बड़ी छलांग लगाई है. गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I में नाबाद 57 रनों की पारी खेलने के बाद सूर्या पांच पायदान ऊपर चढ़कर सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं.
बुमराह-हार्दिक भी चमके
टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी रैंकिंग में भी अच्छी खबर है. जसप्रीत बुमराह तीसरे T20I में तीन विकेट लेकर 4 स्थान की छलांग के साथ 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के खिलाफ अब भी T20I गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर-1 बने हुए हैं. T20I ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों को फायदा हुआ है. हार्दिक पांड्या एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे और शिवम दुबे छह पायदान की छलांग लगाकर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं. हालांकि इस कैटेगरी में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा अभी भी शीर्ष पर बने हुए हैं.
अन्य टीमों के खिलाड़ियों ने भी रैंकिंग में सुधार किया है. टी20I बैटिंग रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम 9 स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर आ चुके हैं. जबकि वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग 15 स्थान के फायदे से 35वें और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स 18 स्थान ऊपर उठकर 44वें नंबर पर आ गए हैं.
टी20I गेंदबाजी रैंकिंग में अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान 9वें, साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश 32वें और वेस्टइंडीज के मैथ्यू फोर्ड 47वें नंबर पर विराजमान हैं. टी20I ऑलराउंडर्स रैंकिंग में नेपाल के दीपेंद्र ऐरी और अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई संयुक्त रूप से छठे नंबर पर आ चुके हैं.
श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खत्म हुई ODI सीरीज के बाद भी रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. बैटिंग रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक 17 स्थान की छलांग लगाकर 11वें और जो रूट छह स्थान ऊपर चढ़कर 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं. ODI बल्लेबाजों में डेरिल मिचेल नंबर-1 बने हुए हैं, जबकि गेंदबाजों में आदिल राशिद (5वें) और ऑलराउंडर्स में चरिथ असलंका (13वें) ने भी बड़ा फायदा उठाया है.
टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं और ऐसे में रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का यह उछाल टीम इंडिया के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है...