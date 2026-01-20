scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रोह‍ित शर्मा- व‍िराट कोहली को 4 करोड़ का नुकसान तय, BCCI के एक एक्शन से घट जाएगी इतनी सैलरी

रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कहा जा रहा है क‍ि BCCI को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A+ कैटेगरी हटाने का सुझाव दिया गया है और यह सुझा अजीत अगरकर ने दिया है. ऐसे में दोनों की सैलरी में बड़ा फेरबदल हो जाएगा.

Advertisement
X
रोहित शर्मा और विराट कोहली के BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव की खबर है (Photo: PTI)
रोहित शर्मा और विराट कोहली के BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव की खबर है (Photo: PTI)

विराट कोहली और रोहित शर्मा इस समय BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ कैटेगरी का हिस्सा है, ऐसे में वो उन चार ख‍िलाड़‍ियों में शाम‍िल हैं. ज‍िन्हें बीसीसीआई सालाना सबसे ज्यादा पैसा देता है. यह कान्ट्रैक्ट का पैसा मैच फीस से अलग होता है. 

इंड‍िया टुडे को जो सूत्रों से खबर म‍िली है, उसके अनुसार- अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी ने BCCI को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से A+ कैटेगरी हटाने का सुझाव दिया है.

अगर यह लागू हुआ, तो सिर्फ A, B और C कैटेगरी रहेंगी. ऐसा माना जा रहा है क‍ि विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में रखा जा सकता है. हालांकि अभी यह प्रपोजल मात्र है. 

BCCI की सीनियर सेलेक्शन कमेटी के सर्वेसर्वा अजीत अगरकर ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़े बदलाव की सिफारिश की है.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit and Virat
Rohit-Virat का Central Contract में हो सकता है डिमोशन!
Vikas Kohli, Virat Kohli, Sanjay Manjrekar
'मैदान पर उतरो...', व‍िराट कोहली के बड़े भाई ने संजय मांजरेकर को लताड़ा
Rohit Sharma,Virat Kohli
ROKO का BCCI सेंट्रल कांट्रैक्ट से ड‍िमोशन तय? अगरकर ने चला नया पैंतरा
Rohit and Virat
Rohit Sharma और Virat Kohli मैदान पर अब कब दिखेंगे?
Gavaskar On Kohli
Sunil Gavaskar ने की Virat Kohli की तारीफ!

इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक, सेलेक्शन कमेटी ने A+ कैटेगरी को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपये मिलते हैं. ऐसे में व‍िराट कोहली और रोह‍ित शर्मा अगर बी कैटेगरी में जाते हैं, तो उनको सीधे 4 करोड़ का नुकसान होगा. क्योंकि बी कैटेगरी में 3 करोड़ रुपए सालाना म‍िलते हैं. 

Advertisement

कैसे मिलते हैं BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को रुपये

  • ग्रेड A+- 7 करोड़ रुपये सालाना 
  • ग्रेड A- 5 करोड़ रुपये सालाना 
  • ग्रेड B- 3 करोड़ रुपये सालाना 
  • ग्रेड C- 1 करोड़ रुपये सालाना

BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2024-25 - खिलाड़ियों की लिस्ट

  • ग्रेड A+ (4 खिलाड़ी): रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा
  • ग्रेड A (6 खिलाड़ी): मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत
  • ग्रेड B(5 खिलाड़ी): सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर
  • ग्रेड C (19 खिलाड़ी): रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, सरफराज खान, आकाश दीप, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरेल, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा.

कैसे  मिलता है BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट 
बीसीसीआई के नियमानुसार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने एक सीजन में 3 टेस्ट मैच या 8 वनडे या 10 टी20 मैच खेले हों. लेकिन BCCI ने प‍िछली बार इसमें रियायत दी थी. तब हर्षित राणा पर यह बात फ‍िट बैठी थी. जब हर्षित राणा को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तब उन्होंने भारत के लिए दो टेस्ट, पांच वनडे और एक टी20 मैच खेले थे. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement