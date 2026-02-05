scorecardresearch
 
'नतीजा कुछ और होता...', वर्ल्ड कप 2023 में फाइनल की हार पर ऋषभ पंत का बेबाक बयान

ऋषभ पंत ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वे टीम इंडिया का हिस्सा होते तो नतीजा अलग हो सकता था. कार हादसे के कारण टूर्नामेंट से बाहर रहे पंत ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का सम्मान किया, लेकिन माना कि उनकी मौजूदगी से मैच की तस्वीर बदल सकती थी.

ऋषभ पंत ने गुरुवार को सलाम क्रिकेट में श‍िरकत की (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल की हार को लेकर बड़ा और बेबाक बयान दिया है. पंत का मानना है कि अगर वे उस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का हिस्सा होते तो फाइनल मुकाबले का नतीजा कुछ और हो सकता था.

दरअसल, ऋषभ पंत कार हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के कारण 2023 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे. उस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा की अगुआई में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं गंवाया और सीधे फाइनल में जगह बनाई. हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर छठी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

आजतक के टी20 वर्ल्ड कप 2026 के विशेष कार्यक्रम ‘सलाम क्रिकेट’ में बातचीत के दौरान जब पंत से 2023 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा- एक बात तो पक्की है, उस तरह से भारत नहीं हारेगा. एक क्रिकेटर के रूप में मुझे जो सही लगता है, मैं वही कहूंगा. ऑस्ट्रेलिया सम्मान के हकदार हैं. जो हो चुका है, वो हो गया. उससे सीखो और आगे बढ़ो. लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं वहां होता, तो फर्क पैदा करता. 

ऋषभ पंत का यह बयान ऐसे समय आया है जब वे दो आईसीसी खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं. पंत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. भारत ने इन जीतों के साथ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चला आ रहा आईसीसी ट्रॉफी का लंबा इंतजार खत्म किया.

आईसीसी इवेंट जीतने के दबाव को लेकर पंत ने कहा कि ड्रेसिंग रूम में कभी अतिरिक्त दबाव नहीं होता था, लेकिन अपेक्षाओं का भार जरूर रहता था.
उन्होंने कहा- द्विपक्षीय सीरीज हम लगातार जीत रहे थे, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना जरूरी था. आईसीसी ट्रॉफी जीतने के बाद आप एक अलग मुकाम पर पहुंच जाते हैं.”

ऋषभ पंत के इस बयान ने एक बार फिर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की यादें ताजा कर दी हैं और क्रिकेट फैन्स के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पंत की मौजूदगी से सच में इतिहास बदल सकता था.


 

---- समाप्त ----
