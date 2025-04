KL Rahul RCB Vs DC IPL 2025: अपने होमग्राउंड च‍िन्नास्वामी स्टेडियम में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को द‍िल्ली कैप‍िटल्स (DC) से हार झेलने पड़ी, लेकिन इस हार की सबसे बड़ी वजह खुद RCB की टीम रही.

क्योंकि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 18 गेंदों पर 50 रन जड़ दिए. सब कुछ सेट सा लग रहा था. लेकिन फ‍िर व‍िराट कोहली और फ‍िल सॉल्ट के बीच रन भागते हुए गफलत हो गई. नतीजतन 17 गेंदों पर 37 रन बरसाने वाले फ‍िल सॉल्ट रन आउट होकर पवेल‍ियन लौट गए.

Unbeaten. Unstoppable. Unmatched 🫡



History for #DC as they win the first 4⃣ games on the trot for the maiden time ever in #TATAIPL history 💙



Scorecard ▶ https://t.co/h5Vb7spAOE#TATAIPL | #RCBvDC | @DelhiCapitals pic.twitter.com/wj9VIrgzVK