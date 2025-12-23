ODI वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू... सौराष्ट्र के लिए विजय हजारे का 2 मैच खेलेंगे रवींद्र जडेजा

सीनियर भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 2025-26 विजय हज़ारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र के लिए दो मैच खेलने की अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है. इसके साथ ही वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारत की दीर्घकालिक वनडे योजनाओं में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं.

और पढ़ें

जडेजा 6 जनवरी को सर्विसेज और 8 जनवरी को गुजरात के खिलाफ सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे. ये दोनों एलीट ग्रुप मुकाबले कर्नाटक के अलूर में खेले जाएंगे. ऑलराउंडर ने इस फैसले की जानकारी सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को दे दी है.

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से आग्रह किया था कि वे दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बीच मिले ब्रेक का इस्तेमाल घरेलू क्रिकेट में अपने राज्य की टीमों के लिए खेलकर मैच प्रैक्टिस हासिल करने में करें.

यह भी पढ़ें: चिन्नास्वामी में विजय हजारे ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेंगे कोहली, एक दिन पहले बदल गया वेन्यू

ऐसा है जडेजा का घरेलू करियर

भारत के सबसे अनुभवी लिमिटेड ओवर खिलाड़ियों में शामिल जडेजा अब तक 260 लिस्ट-ए मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 3,911 रन बनाए हैं और 293 विकेट झटके हैं. इस फॉर्मेट में उनका बल्लेबाजी औसत 32.86 और गेंदबाजी औसत 34.22 है.

Advertisement

भारत की प्रमुख घरेलू 50 ओवर टूर्नामेंट विजय हज़ारे ट्रॉफी का आयोजन 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक किया जा रहा है. इसका यह 33वां संस्करण है, जिसमें कुल 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इनमें से 32 टीमें एलीट डिवीजन में जबकि छह टीमें प्लेट ग्रुप में खेल रही हैं. एलीट डिवीजन की टीमों को आठ-आठ की चार ग्रुपों में बांटा गया है, जिनमें से हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें क्वार्टरफाइनल में पहुंचेंगी.

यह भी पढ़ें: विजय हजारे ट्रॉफी के इन 2 मैचों में खेलेंगे रोहित शर्मा! सामने आई तारीख, ये दिग्गज भी होंगे साथ

जडेजा आईपीएल 2026 के लिए राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड का भी हिस्सा हैं. रॉयल्स के कई खिलाड़ी इस विजय हज़ारे ट्रॉफी में अलग-अलग राज्यों की ओर से खेलते नजर आएंगे. इनमें ध्रुव जुरेल (उत्तर प्रदेश), पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 टी20 गेंदबाज़ रवि बिश्नोई (गुजरात) और बिहार के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी शामिल हैं.

अन्य जगहों पर, सुषांत मिश्रा झारखंड के लिए खेलते नजर आएंगे. उन्होंने इस सीजन झारखंड को पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और 11 मैचों में 22 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे थे.

चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर की ओर से क्रमशः तेज़ गेंदबाज़ संदीप शर्मा और युधवीर सिंह खेलेंगे. वहीं विदर्भ के शुभम दुबे के साथ-साथ विग्नेश पुथुर (केरल), रवि सिंह (रेलवे) और अमन राव (हैदराबाद) भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले अन्य चर्चित नामों में शामिल हैं.



---- समाप्त ----