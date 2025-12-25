scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रवि शास्त्री बनेंगे इंग्लैंड के हेड कोच? एशेज हारने के बाद मैक्कुलम को हटाने की मांग तेज, चर्चा में इस पूर्व क्रिकेटर का बयान

भारतीय टीम ने पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज रवि शास्त्री की कोचिंग में ही जीती थी. फिर भारत ने शास्त्री की कोचिंग में कंगारुओं को अगली बार भी उसकी धरती पर पटखनी दी थी. शास्त्री को अब इंग्लिश टीम का हेड कोच बनाने की मांग हो रही है.

Advertisement
X
रवि शाास्त्री की कोचिंग में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था. (Photo: Getty)
रवि शाास्त्री की कोचिंग में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था. (Photo: Getty)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वो एक बार फिर एशेज गंवा चुकी है. खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के मौजूदा हेड कोच ब्रैंडन मैक्कुलम आलोचनाओं के घेरे में हैं. बेन स्टोक्स की कप्तानी और मैक्कुलम की चर्चित 'बैजबॉल' रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. एशेज सीरीज में 0-3 से पिछड़ चुकी इंग्लिश टीम पर अब क्लीन स्वीप होने का खतरा मंडरा रहा है. बाकी के दोनों मैचों में अंग्रेजों को अपना बेस्ट देना होगा, नहीं तो 0-5 की शर्मनाक हार तय हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: नशे में धुत इंग्लैंड के दो प्लेयर्स का वीडियो VIRAL, एशेज की शर्मनाक हार के बीच जश्न पर उठे सवाल

ब्रैंडन मैक्कुलम को मई 2022 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने टेस्ट टीम का हेड कोच नियुक्त किया था. आगे चलकर वो वनडे और टी20 फॉर्मेट में भी टीम के हेड कोच बनाए गए. मैक्कुलम की नियुक्ति इंग्लैंड की 0-4 से एशेज हार के बाद हुई थी. मैक्कुलम और कप्तान बेन स्टोक्स की जोड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की सोच बदल दी और टीम ने शुरुआती 11 मैचों में से 10 में जीत दर्ज की. हालांकि, इसके बाद इंग्लैंड का प्रदर्शन ठहराव का शिकार हो गया.

सम्बंधित ख़बरें

Jofra Archer
Jofra Archer हुए Ashes Test Series से बाहर!
The Ashes 2025-26
नशे में धुत इंग्लैंड के दो प्लेयर्स का वीडियो VIRAL, शर्मनाक हार के बीच जश्न पर उठे सवाल
Andrew McDonald and Pat Cummins
पैट कमिंस पर सस्पेंस बरकरार, T20 वर्ल्ड कप को लेकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में चिंता
Michael Vaughan
माइकल वॉन के पिता का निधन... क्रिकेटर ने शेयर किया भावुक पोस्ट
Brendon McCullum (L) and Ben Stokes (R) - AP Photo
बैजबॉल की हवा निकली! करारी हार के बाद ENG पर बरसे माइकल वॉन

ब्रैंडन मैक्कुलम के अंडर इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ कोई भी पांच मैचों की बड़ी सीरीज जीतने में नाकाम रही. मैक्कुलम के भविष्य को लेकर चल रही बहस के बीच इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने बड़ा बयान दिया है. पनेसर ने कहा कि अब मैक्कुलम की जगह रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच बनाया जाए.

Advertisement

पनेसर ने शास्त्री को कोच बनाने की मांग क्यों की?
एक यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान मोंटी पनेसर ने कहा कि शास्त्री इंग्लैंड के लिए सही विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें बतौर कोच ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने का अनुभव है. पनेसर ने कहा, 'आपको यह सोचना होगा कि आखिर ऑस्ट्रेलिया को हराना कौन जानता है? उनकी कमजोरियों का मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक रूप से फायदा कैसे उठाया जाए? मेरे हिसाब से रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच बनना चाहिए.'

रवि शास्त्री के कोच रहते भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दो बार उसकी धरती पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में हराया. 2018-19 में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती. इसके बाद 2020-21 में 36 रनों पर ऑलआउट होने के बाद टीम इंडिया ने शास्त्री की कोचिंग में जबरदस्त कमबैक किया और चोटिल खिलाड़ियों से जूझती टीम इतिहास रचने में सफल रही

बढ़ती आलोचनाओं के बावजूद ब्रैंडन मैक्कुलम ने साफ किया है कि वह इस भूमिका में बने रहना चाहते हैं, लेकिन एशेज हार के बाद उनका भविष्य अब उनके हाथ में नहीं है. मैक्कुलम का ईसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक है, जिसमें उसी साल होने वाली घरेलू एशेज सीरीज भी शामिल है.

मेलबर्न में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ब्रैंडन मैक्कुलम ने कहा, 'मुझे नहीं पता. यह फैसला मेरे हाथ में नहीं है. मैं बस अपना काम करता रहूंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा और सुधार करने की कोशिश करूंगा. ये सवाल किसी और के लिए हैं, मेरे लिए नहीं. मैक्कुलम ने कहा कि आलोचनाओं के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ है. मैक्कुलम का मानना है कि बतौर कोच आप खिलाड़ियों के साथ दुनिया घूमते हैं और रोमांचक क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, साथ ही कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं. मैक्कुल ने जोर देकर कहा कि उनका मकसद खिलाड़ियों से उनका बेस्ट निकालना होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement