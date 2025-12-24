नशे में धुत इंग्लैंड के दो प्लेयर्स का वीडियो VIRAL, एशेज की शर्मनाक हार के बीच जश्न पर उठे सवाल

एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गई इंग्लैंड टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. बेन स्टोक्स की अगुआई वाली टीम के दो खिलाड़ियों बेन डकेट और जैकब बेथेल से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें वो नशे में धुत नजर आ रहे हैं. ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3-0 से करारी हार झेलनी पड़ी और एशेज गंवानी पड़ी.

एक वीडियो में बेन डकेट दिखाई दे रहे हैं, जो रास्ता भटकते हुए नजर आते हैं और अपने होटल के कमरे तक कैसे लौटना है, इसे लेकर असमंजस में दिखते हैं. मौके पर मौजूद एक शख्स उनसे मज़ाकिया अंदाज़ में पूछता है कि क्या उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड वापस जाने के लिए कैब चाहिए.

वहीं जैकब बेथेल से जुड़े कई वीडियो भी ऑनलाइन सामने आए हैं. एक वीडियो में युवा ऑलराउंडर को वेपिंग करते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक अन्य क्लिप में वह एक नाइटक्लब में एक अज्ञात व्यक्ति के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.

ECB करेगी नोसा विवाद की जांच

इंग्लैंड पुरुष टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा है कि एशेज सीरीज़ के बीच नोसा में लिए गए ब्रेक के दौरान खिलाड़ियों द्वारा कथित रूप से ज़्यादा शराब पीने की रिपोर्ट्स की बोर्ड जांच करेगा. हालांकि, उन्होंने गंभीर अनुशासनहीनता के दावों को कमतर आंकते हुए कहा कि अभी तक कोई बड़ा उल्लंघन सामने नहीं आया है.

की ने स्पष्ट किया कि दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच दिया गया ब्रेक खिलाड़ियों को लंबे दौरे के दौरान मानसिक रूप से तरोताजा रखने के लिए था और इसमें उन्हें कोई समस्या नहीं दिखती. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत से ज़्यादा मौज-मस्ती स्वीकार्य नहीं होगी.

पूर्व इंग्लिश ओपनर ने कहा कि फिलहाल उन्हें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार अधिकांश खिलाड़ी अनुशासित रहे और उनकी गतिविधियां सीमित रहीं.

ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का एशेज अभियान पूरी तरह से निराशाजनक रहा. बल्लेबाज़ी में अनुशासन की कमी, दबाव के क्षणों में लगातार ढहना और रणनीतिक असफलताएँ साफ तौर पर देखने को मिलीं. हालांकि कुछ मौकों पर इंग्लैंड ने संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन कुल मिलाकर टीम पूरी तरह से पिछड़ती नजर आई. पांच में से तीन टेस्ट हारकर इंग्लैंड सीरीज़ से बाहर हो गया.

