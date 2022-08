IND vs PAK Match in Asia Cup: भारत से हार के बाद पाकिस्तानी राजनीति में बवाल, पूर्व मंत्री बोले- टीम नहीं हुकूमत ही मनहूस है

IND vs PAK Match in Asia Cup: एशिया कप 2022 में टीम इंडिया के खिलाफ जो करारी हार मिली है, उसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में भी बवाल मच गया है. यहां नेताओं ने बयानबाजियां शुरू कर दी हैं. पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने तो मौजूदा पाकिस्तानी सरकार को ही मनहूस करार दिया है.

दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अपना पहला मैच भारतीय टीम के खिलाफ रविवार को खेला. इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को 5 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. इसको लेकर टीम की जमकर आलोचना भी हो रही है.

पाकिस्तानी पूर्व मंत्री ने सरकार को मनहूस बताया

मगर इन सबसे हटकर पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि इसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोई गलती ही नहीं है. इस हार की जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार है. वह मनहूस है. यही वजह है कि पाकिस्तान टीम को हार झेलनी पड़ी. फवाद ने यह बाद ट्वीट के जरिए कही.

PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) नेता फवाद ने पोस्ट में उर्दू में लिखा, 'यह टीम की गलती नहीं है, इंपोर्टेड हुकूमत ही मनहूस है.' फवाद ने ट्वीट में हैशटैग के साथ #indiavspakistan भी लिखा. बता दें कि इससे पहले वाली इमरान खान की सरकार में फवाद चौधरी सूचना एंव प्रसारण मंत्री रहे थे. फिलहाल, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं.

अख्तर ने कहा बाबर को ओपनिंग नहीं आना चाहिए

फवाद के अलावा पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी रोमांचक मैच की तारीफ की. उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की भी तारीफ की. अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पाकिस्तानी बैटिंग की आलोचना की. खासकर कहा कि बाबर आजम को ओपनिंग नहीं आना चाहिए. अख्तर ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा, 'पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शानदार फाइटबैक किया. आखिर में भारतीय टीम ने मजबूती से वापसी की. शानदार मैच रहा.'

What a fightback by Pakistan's bowling unit. India came out stronger in the end. What a match!!