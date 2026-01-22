scorecardresearch
 
रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी पर फ‍िदा हुईं मंगेतर प्र‍िया सरोज, INSTA स्टोरी में लुटाया प्यार

रिंकू सिंह आख‍िरकार रंग में लौट आए और उन्होंने नागपुर टी20 में न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ शानदार फ‍िन‍िशर टच द‍िखाया. रिंकू की इस पार मंगेतर प्रिया सरोज का भी र‍िएक्शन सामने आया. जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की नागपुर टी20 में विस्फोटक बल्लेबाजी ने जहां मैदान पर फैन्स का दिल जीता, वहीं उनकी मंगेतर प्रिया सरोज भी खुद को तारीफ करने से रोक नहीं सकीं. रिंकू की शानदार पारी के बाद प्रिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए अपने प्यार का इजहार किया.  रिंकू और प्रिया ने जून 2025 में लखनऊ में एक प्राइवेट समारोह में सगाई की थी. 

मैच के बाद प्रिया सरोज ने रिंकू सिंह की बल्लेबाजी से जुड़ी तस्वीर और वीडियो साझा करते हुए दिल वाला इमोजी और प्यार भरा मैसेज पोस्ट किया. उनकी यह इंस्टा स्टोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. 

यह भी पढ़ें: अभिषेक-रिंकू का धुआंधार शो, नंबर 8 तक बैटिंग और 7 गेंदबाजी ऑप्शन, नागपुर T20 ने दिए टीम इंडिया को 4 बड़े पॉजिटिव संकेत
 

Rinku
प्र‍िया सरोज की इंस्टाग्राम स्टोरी (Photo: Screengrab
)

रिंकू सिंह हाल के समय में भारतीय टीम के लिए भरोसेमंद फिनिशर बनकर उभरे हैं. प्रेशर के हालात में बड़े शॉट खेलने की उनकी काबिलियत एक बार फिर देखने को मिली, जिसने उनकी मंगेतर प्रिया सरोज को भी गर्व से भर दिया.

र‍िंकू ने नागपुर टी20 में 20 गेंदों पर 44 रनों की धुआंधार पारी खेली, ज‍िसमें 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे. इस दौरान रिंकू का स्ट्रइाक रेट भी 220 का दर्ज किया गया. 28 साल के र‍िंकू टी20 फॉर्मेट के शानदार बल्लेबाज हैं, वह अब तक 36 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं. इसमें उन्होंने 594 रन 45.69 के एवरेज और 165 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. 

वैसे मैदान के बाहर रिंकू और प्रिया की बॉन्डिंग भी अक्सर चर्चा में रहती है. प्रिया का यह सोशल मीडिया रिएक्शन साफ दिखाता है कि रिंकू की हर कामयाबी में उनका पूरा साथ और सपोर्ट मौजूद है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PRIYA SAROJ (@ipriyasarojmp)

कौन हैं प्र‍िया सरोज 
27 साल की प्रिया उत्तर प्रदेश की मछलीशहर सीट से सांसद हैं. वह 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतर भारत की सबसे युवा MP में से एक बनीं थीं. प्र‍िया ने तब लगभग 25 साल की उम्र में अपना कार्यकाल शुरू किया था.प्रिया के पिता तूफानी सरोज सालों से राजनीति में रहे हैं. वो उत्तर प्रदेश को जौनपुर की केराकात विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं. वहीं वो तीन बार सांसद भी रह चुके हैं.

वैसे  जब र‍िंकू और प्र‍िया की सगाई हुई थी, तो दोनों ने सोशल मीडिया पर ल‍िखा था कि उनको इस मोमेंट (सगाई) का इंतजार 3 साल से था. हालांकि दोनों कब शादी करने वाले हैं, इस पर हाल फ‍िलहाल में कोई खबर नहीं आई हैं, लेकिन ये ऐलान भी संभवत: टी20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है. 


 

---- समाप्त ----
