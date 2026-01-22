scorecardresearch
 
अभिषेक-रिंकू का धुआंधार शो, नंबर 8 तक बैटिंग और 7 गेंदबाजी ऑप्शन, नागपुर T20 ने दिए टीम इंडिया को 4 बड़े पॉजिटिव संकेत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में खेला गया पहला टी20 सूर्या एंड कंपनी के नाम रहा. वहीं इस मुकाबले से भारतीय टीम को कई पॉज‍िट‍िव संकेत भी म‍िले हैं, जो 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ल‍िहाज से अहम हैं.

नागपुर टी20 में भारत ने 48 रनों से दर्ज की जीत (Photo: PTI)
नागपुर टी20 में भारत ने 48 रनों से दर्ज की जीत (Photo: PTI)

अभ‍िषेक शर्मा की विस्फोटक 84 रन की पारी और रिंकू सिंह की शानदार फिनिशिंग के दम पर भारत ने पहले T20I में न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया. भारत ने 238 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में ग्लेन फ‍िल‍िप्स के अर्धशतक के बावजूद न्यूजीलैंड की टीम महज 190 रन बना सकी. 

इस मुकाबले से भारतीय टीम के ल‍िए वर्ल्ड कप से पहले कई पॉज‍िट‍िव संकेत भी म‍िले. जोक‍ि 7 फरवरी से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप से पहले अहम हैं. 

अभ‍िषेक ने डराया, र‍िंकू ने थर्राया
अभ‍िषेक ने महज 35 गेंदों पर 84 रन ठोकते हुए दर्शकों को रोमांच से भर दिया. 22 गेंदों में उनका अर्धशतक आया. उनकी पारी में आठ लंबे छक्के और पांच चौके शामिल रहे. अंत में र‍िंकू सिंह ने 20 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाकर भारत को 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन तक पहुंचाया. कुल म‍िलाकर ओपन‍िंग और फ‍िन‍िशर के रूप में भारत को राहत म‍िली. 

अक्षर पटेल आए नंबर 8 पर बल्लेबाजी के ल‍िए...
गंभीर जब से कोच बने हैं वो ऑलराउंडर्स और गहरी बल्लेबाजी की बात करते हैं, नागपुर में अक्षर पटेल नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए. हालांकि वो ऊपरी क्रम में भी बल्लेबाजी करने के माह‍िर हैं, ऐसे यह बात अच्छी है कि भारतीय टीम में डेप्थ दिख रही है.

सूर्या ने भी टिककर की बल्लेबाजी 
सूर्यकुमार यादव (32) ने भले ही पूरी लय में नहीं दिखे, लेकिन अभ‍िषेक के बेखौफ अंदाज ने उन्हें टिककर खेलने का मौका दिया. दोनों के बीच 47 गेंदों में 99 रन की साझेदारी हुई. इस मैच से पहले तक सूर्या का साल 2025 में खेले गए टी20 मुकाबलों में प्रदर्शन शानदार नहीं था. उन्होंने 21 मुकाबलों की 19 पार‍ियों में 218 रन 13.62 के मामूली एवरेज 123.16 से बनाए थे. 

गेंदबाजी के 7 ऑप्शन 
वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके, वहीं अर्शदीप सिंह और हार्द‍िक पंड्या ने शुरुआती सफलता दिलाई. इन 3 के अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा ने मुकाबले में गेंदबाजी की. श‍िवम दुबे ने तो मैच आख‍िरी ओवर में बैक टू बैक व‍िकेट झटके. एक समय तो वह हैट्र‍िक लेने की स्थ‍ित‍ि में रही. 

हालांकि संजू सैमसन (10) का प्रदर्शन बतौर ओपनर न‍िराशाजनक रहा और ईशान किशन (8) भी सस्ते में आउट हो गए, लेकिन उममीद है कि ये दोनों आने वाली सीरीज के बाकी मैचों मे शानदार प्रदर्शन करेंगे. 

 

---- समाप्त ----
