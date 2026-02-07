scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पाकिस्तान को श्रीलंका का एक अल्टीमेटम और बैकफुट पर आ गए नकवी, बायकॉट विवाद में नया मोड़

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार पर एक बार फिर सरकार से सलाह ले सकता है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने PCB से अपील की है कि इस फैसले पर दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि भारत-पाकिस्तान मैच न होने से श्रीलंका को आर्थिक नुकसान होगा.

Advertisement
X
श्रीलंका ने पाकिस्तान को भेजा है अल्टीमेटम (Photo: ITG)
श्रीलंका ने पाकिस्तान को भेजा है अल्टीमेटम (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की ड्रामेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) एक बार फिर अपनी सरकार से सलाह लेने वाला है. यह सलाह 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के बहिष्कार को लेकर होगी, जिसे दोबारा सोचने की अपील श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने की है.

पाकिस्तान सरकार ने PCB को टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम भेजने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से रोक दिया है. यह वही मैच है जिसे ICC और उसके ब्रॉडकास्टर्स के लिए सबसे ज्यादा कमाई वाला मुकाबला माना जाता है.

श्रीलंका क्रिकेट को क्यों है चिंता?

सम्बंधित ख़बरें

IND VS PAK
'पाकिस्तान को इतने मौके दिए, लेकिन उन्होंने...', बायकॉट विवाद पर भड़के गावस्कर
T20 WORLD CUP
LIVE: नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान के सामने रखा 148 रनों का लक्ष्य, कोलंबो में बारिश का साया
PAKISTAN
'बच्चे क्या सीखेंगे', बायकॉट विवाद पर PAK कप्तान सलमान का छलका दर्द
Jasprit Bumrah and harshit Rana
बुमराह बाहर, ईशान करेंगे ओपन? USA के ख‍िलाफ टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11 कैसी होगी
Suryakumar Yadav
2 स्प‍िनर, ईशान ओपनर...? भारत का वर्ल्ड कप कॉम्ब‍िनेशन सूर्या ने बताया

भारत-पाकिस्तान मैच न होने की वजह से श्रीलंका क्रिकेट को आर्थिक नुकसान होने का डर है. इसी को लेकर श्रीलंका क्रिकेट ने PCB को एक ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अगर 15 फरवरी का यह बड़ा मुकाबला नहीं हुआ तो:

* टिकट बिक्री (गेट मनी) में भारी नुकसान होगा
* हॉस्पिटैलिटी और स्पॉन्सरशिप से मिलने वाली कमाई घटेगी
* श्रीलंका में टूर्नामेंट की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा

श्रीलंका भारत के साथ मिलकर इस टी20 वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी कर रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मोहसिन नकवी की नौटंकी के पीछे बांग्लादेश चुनाव! T20 वर्ल्ड कप में बायकॉट से पाकिस्तान का पलटना तय

पाकिस्तान और श्रीलंका के रिश्ते

पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो और पल्लेकेले में खेलेगा. शनिवार को उसका पहला मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ है. इस पूरे मामले पर जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच सरकार और क्रिकेट दोनों स्तरों पर हमेशा अच्छे और करीबी रिश्ते रहे हैं. ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट का मेल ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

सूत्र ने यह भी बताया कि PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी से सीधे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने संपर्क किया है. शम्मी सिल्वा ने नक़वी को याद दिलाया कि इस वक्त श्रीलंका को पाकिस्तान के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत-पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो श्रीलंका क्रिकेट को अतिरिक्त कमाई से हाथ धोना पड़ेगा.

क्या पाकिस्तान सरकार बदलेगी अपना फैसला?

सूत्र के मुताबिक, मोहसिन नक़वी ने शम्मी सिल्वा को भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने रखेंगे और फिर जवाब देंगे. उन्होंने साफ किया कि मीडिया में चल रही ये खबरें गलत हैं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका की अपील पहले ही ठुकरा दी है.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तान को हमने इतने मौके दिए, लेकिन उन्होंने...', बायकॉट विवाद पर भड़के सुनील गावस्कर

Advertisement

सूत्र ने कहा, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी कल से देश में नहीं थे और आज लौट रहे हैं. वह भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को खत्म करने से जुड़ा यह ईमेल प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे. इस मुद्दे पर सोमवार तक फैसला लिया जा सकता है.

पहले भी श्रीलंका ने दिया था पाकिस्तान का साथ

सूत्र ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल नवंबर में श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था. उस वक्त श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान दौरा बीच में छोड़कर लौटना चाहते थे, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका सरकार दोनों ने खिलाड़ियों को निर्देश दिया था कि वे पाकिस्तान में व्हाइट बॉल सीरीज पूरी करें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement