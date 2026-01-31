अमेरिका की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में चुने गए पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी भी चुने गए हैं. वहीं भारतीय मूल के खिलाड़ियों की तो इस टीम में भरमार है. टीम में कुल मिलाकर 9 भारतीय खिलाड़ी हैं. पाकिस्तान मूल के 3 खिलाड़ी टीम में चुने गए हैं. वहीं टीम में श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके शेहान जयसूर्या भी हैं, जो अब अमेरिकी जर्सी में खेलते दिखेंगे.
अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शायन जहांगीर ये तीन खिलाड़ी ऐसे हैं. जो अमेरिका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे. खास बात यह है कि ये तीनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों में पैदा हुए थे. वहीं इनमें से मोहम्मद मोहसिन, शायन जहांगीर तो पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास और शुरुआती स्तर पर क्रिकेट खेल चुके हैं.
अली खान USA की टीम के हैं तेज गेंदबाज
अली खान का जन्म 13 दिसंबर 1990 को पाकिस्तान के अटक, पंजाब में हुआ. पाकिस्तान में जन्मे और पले-बढ़े अली खान 18 साल की उम्र में अपने माता-पिता के साथ अमेरिका चले गए और ओहायो में बस गए.
शुरुआत में अली खान अमेरिका में होने वाले निजी T20 टूर्नामेंट्स में नियमित रूप से खेलते रहे, लेकिन सितंबर 2015 में इंडियानापोलिस में आयोजित आईसीसी अमेरिकास (ICC Americas) के ओपन ट्रायल ने उनकी जिंदगी बदल दी. इस ट्रायल में उनकी तेज रफ्तार गेंदबाजी ने कई कोचों का ध्यान खींचा, खासकर वेस्टइंडीज के दिग्गज तेज गेंदबाज कोर्टनी वॉल्श का.
इसी प्रदर्शन के दम पर अली खान को 2016 WICB नागिको सुपर50 टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय संयुक्त आईसीसी अमेरिकास टीम में चुना गया. लगभग 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए लगातार यॉर्कर डालने की उनकी क्षमता ने उन्हें जल्द ही अलग पहचान दिला दी.
इसके बाद फरवरी में हुए कैरेबियन प्रीमियर लीग ड्राफ्ट में उन्हें गयाना अमेजन वॉरियर्स ने चुना. CPL डेब्यू पर अली खान ने पहली ही गेंद पर कुमार संगकारा को आउट कर सबको चौंका दिया.
बाद में अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के बाद अली खान को पहली बार USA टीम में 2016 ऑटी कप और ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीजन फोर के लिए लॉस एंजेलिस में चुना गया. यहां से उनका इंटरनेशनल सफर औपचारिक रूप से शुरू हुआ. वह अमेरिका के 18 टी20 इंटरशेनल में 16 और 15 वनडे में 33 विकेट ले चुके हैं.
लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज हैं ऑलराउंडर मोहम्मद मोहसिन
अमेरिका की टी20 टीम में चुने गए मोहम्मद मोहसिन का जन्म 15 अप्रैल 1996 को पेशावर में हुआ था. वह बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. उनका क्रिकेट का शुरुआती समय पेशावर की टीम के साथ बीता, इसी टीम से वो शुरुआती समय मे मुकाबले खेले. 29 साल के मोहम्मद मोहसिन का इस बार भारत और श्रीलंका में हो रहे टी20 वर्ल्ड कप में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू हो सकता है.
पाकिस्तान के कराची में पैदा हुए शायन जहांगीर
शायन जहांगीर मूलत: बल्लेबाज हैं. कराची में पैदान हुए 31 साल के शायन अमेरिका के लिए 32 वनडे में 795 रन 33.12 के एवरेज से बना चुके हैं. वहीं 19 टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 371 रन हैं. उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ओर से साल 2014 में हुआ था. शायन पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से भी खेल चुके हैं.
इस टीम में 9 तो भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं. गुजरात के आणंद में पैदा हुए मोनांक पटेल टीम के कप्तान हैं. मोनांक 2024 में हुए टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम की कप्तानी संभाल चुके हैं. मोनांक पटेल के अलावा शुभम रंजन, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला , संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर ये सभी भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं.
टीम में श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके शेहान जयसूर्या भी हैं.वहीं USA की इस टीम में एंड्रीज गौस और शैडली वैन शल्कविक भी हैं, जो साउथ अफ्रीकी मूल के हैं.
USA T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वॉड: मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह (उपकप्तान), एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर , साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजन
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए USA का ग्रुप स्टेज शेड्यूल
7 फरवरी 2026: भारत vs USA, मुंबई
10 फरवरी 2026: पाकिस्तान vs USA, कोलंबो
13 फरवरी 2026: नीदरलैंड्स vs USA, चेन्नई
15 फरवरी 2026: न्यूजीलैंड vs USA, चेन्नई