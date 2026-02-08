scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमें हल्के में लेने की गलती न करें', इंग्लैंड को चौंकाने के बाद नेपाल के कप्तान ने अन्य टीमों को दिया सख्त मैसेज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल ने ऐतिहासिक जीत के बेहद करीब पहुंचकर मजबूत संदेश दिया. कप्तान रोहित पौडेल ने कहा कि नेपाल सिर्फ भाग लेने नहीं, बल्कि हर टीम को कड़ी चुनौती देने आया है. भले ही मैच चार रन से हार गए, लेकिन टीम के जज़्बे और प्रदर्शन ने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया.

Advertisement
X
नेपाल ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में चौंकाया (Photo: ITG)
नेपाल ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप में चौंकाया (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले में नेपाल के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान रोहित पौडेल ने बड़ा बयान दिया. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में नेपाल ने इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंचते हुए 185 रनों के विशाल लक्ष्य का लगभग पीछा कर लिया था.

रोहित पौडेल की अगुआई वाली नेपाल टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 180 रन बनाए और मैच केवल चार रन से हार गई. मुकाबले के बाद पौडेल ने अपनी टीम के जज़्बे की जमकर तारीफ की और कहा कि नेपाल इस वर्ल्ड कप में सिर्फ भाग लेने नहीं, बल्कि हर टीम को कड़ी टक्कर देने आया है.

नेपाल के कप्तान ने क्या कहा

सम्बंधित ख़बरें

T20 WC
LIVE: आयरलैंड की बल्लेबाजी जारी, श्रीलंका ने दिया है 164 रनों का लक्ष्य
Babar Azam
'वो कहां का सुपरस्टार', वर्ल्ड कप में बाबर की बैटिंग देख भड़का पाकिस्तानी दिग्गज
IND vs PAK, India vs Pakistan, T20 World Cup
ICC का एक्शन और पाकिस्तान पहुंचे BCB अध्यक्ष, खत्म होगी नकवी की ड्रामेबाजी
ENG VS NEP
रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया, उलटफेर होते-होते रह गया
SUNDAR
वॉशिंगटन की फिटनेस पर 'सुंदर' अपडेट, सूर्या ने बताया कब टीम इंडिया से जुड़ेंगे

पोस्ट-मैच प्रेज़ेंटेशन में रोहित पौडेल ने कहा, मुझे लगता है कि लड़कों ने अपना सब कुछ झोंक दिया. मुझे अपनी टीम और सामूहिक प्रयास पर बहुत गर्व है. आज मैदान पर उतरते वक्त टीम को सिर्फ एक ही संदेश था कि हमारे पास जो भी है, हम मैदान पर 110 प्रतिशत देंगे. इस वर्ल्ड कप में आने से पहले हमारे अंदर विश्वास था. हम यहां सिर्फ भाग लेने नहीं आए हैं, हम मुकाबला करने आए हैं. टीम को भरोसा था कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलें, तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं और मुझे लगता है कि आज हमने अपना सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: England Vs Nepal Highlights: रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया, उलटफेर होते-होते रह गया

पौडेल ने आगे कहा कि भले ही नतीजा नेपाल के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन टीम ने हर विभाग में पूरी मेहनत की. उन्होंने यह भी कहा कि टूर्नामेंट में आगे कोई भी टीम एसोसिएट देशों को हल्के में नहीं लेगी.

उन्होंने कहा, नतीजा हमारे पक्ष में नहीं गया, लेकिन प्रयास के लिहाज़ से हमने हर विभाग में 100 प्रतिशत दिया. आखिरी ओवर में सैम करन ने शानदार गेंदबाज़ी की. हम वहां से सीखेंगे. हमारी योजना आखिरी ओवरों में प्रति ओवर दस रन रखते हुए विकेट बचाने की थी. आदिल राशिद को निशाना बनाने की कोई खास योजना नहीं थी, यह बस खेल के दौरान हो गया. हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेंगे और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में बाकी टीमें भी किसी एसोसिएट टीम को हल्के में नहीं लेंगी. 

मैच के दौरान रोहित पौडेल (34 गेंदों में 39 रन) और दीपेंद्र सिंह ऐरी (29 गेंदों में 44 रन) ने तीसरे विकेट के लिए 54 गेंदों पर 82 रनों की अहम साझेदारी कर नेपाल को मुकाबले में बनाए रखा. उनके आउट होने के बाद लोकेश बाम ने 20 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाकर नेपाल की उम्मीदों को आखिरी ओवर तक ज़िंदा रखा.

Advertisement

हालांकि, अंतिम ओवर में जब नेपाल को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे, तब सैम करन (1/27) ने दबाव में बेहतरीन यॉर्कर डालते हुए इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिला दी. विल जैक्स को 18 गेंदों पर नाबाद 39 रन बनाने और दो ओवर में 17 रन देकर एक विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement