England Vs Nepal Live Score: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, नेपाल से है मुकाबला

ENG vs NEP T20 World Cup Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 5वां मुकाबला आज इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला जा रहा है. ये मैच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर हो रहा है. दोनों टीमें इस मैच के जरिए अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करेंगी.

वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का सामना नेपाल से (Photo: ITG)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 5वां मुकाबला आज इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेला जा रहा है. ये मैच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर हो रहा है. इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. दोनों टीमें इस मैच के जरिए अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज कर रही हैं. इंग्लैंड की बल्लेबाजी जारी है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के  लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें...

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिल साल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक, सैम करेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.

नेपाल (प्लेइंग इलेवन): कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, शेर मल्ला.

कागजों पर इंग्लैंड की टीम भले ही मजबूत दिखे. लेकिन वो नेपाल को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को लेकर मैदान के बाहर विवाद जरूर चल रहे हैं, लेकिन टीम ने इन सबके बीच खुद को काफी हद तक स्थिर रखा है.

इंग्लैंड ने अपने पिछले 11 हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से 10 जीते हैं, जिससे साफ है कि टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है.

हालांकि, नेपाल की टीम भी कम तैयार नहीं है. करीब 18 महीने पहले सेंट विंसेंट में नेपाल ने साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को लगभग हरा ही दिया था. अब वह उसी आत्मविश्वास के साथ टी20 वर्ल्ड कप के मंच पर लौटी है.

नेपाल के सबसे बड़े हथियार संदीप लामिछाने माने जा रहे हैं. भले ही उनका नाम मैदान के बाहर गंभीर विवादों में रहा हो, लेकिन क्रिकेट के लिहाज़ से वह बेहद खतरनाक गेंदबाज़ हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और नेपाल दोनों शानदार फॉर्म के साथ उतर रहे हैं. इंग्लैंड भले ही मजबूत दावेदार हो, लेकिन नेपाल आत्मविश्वास और अनुभव के साथ किसी भी चूक का फायदा उठा सकता है. हैरी ब्रूक की कप्तानी और संदीप लामिछाने की स्पिन इस मुकाबले के सबसे बड़े आकर्षण होंगे.

---- समाप्त ----
