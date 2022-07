MS Dhoni Ind Vs Eng: ‘माही भाई, एक बार फिर बचा लो’, 99 पर 5 थी टीम इंडिया, स्टैंड में दिखे धोनी तो इमोशनल हुए फैन्स

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हुई. पहला वनडे 10 विकेट से जीतने वाली भारतीय टीम दूसरे वनडे में 100 रन से पिट गई. सिर्फ 247 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की आधी टीम 100 के स्कोर से पहले ही ऑलआउट हो गई थी. जब भारतीय टीम का ऐसा बुरा हाल हो रहा था, उस वक्त स्टैंड्स में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिखाया गया.

एमएस धोनी जिनकी गिनती वनडे क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में होती है, उनको स्टैंड में देख फैन्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए. और लोगों ने कहा कि माही भाई, यही वक्त है जब आपको पैड पहनकर खेलने आना चाहिए और टीम इंडिया को संकट से बाहर निकालना चाहिए.

महेंद्र सिंह धोनी पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड में ही हैं, हाल ही में उन्होंने लंदन में ही अपना जन्मदिन मनाया था. इसके बाद वह भारत-इंग्लैंड टी-20 सीरीज़ के वक्त भी मैदान में दिखे थे और अब वनडे मुकाबला देखने पहुंचे थे.

Loudest roar of the match came when a retired captain came on the giant screen just for 5 seconds.



Even Sachin's glimpse didnt create the roar that MS Dhoni's did.



MS is still an emotion ♥️#ENGvsIND #INDvsENG pic.twitter.com/utDezxdCV5