IPL 2025 Super Over: 1453 दिन और 293 मैच के बाद आईपीएल में लौटा सुपर ओवर का रोमांच, दिल्ली ने बनाया ये महार‍िकॉर्ड, सब छूटे पीछे

Most Super Over wins in IPL: दिल्ली कैप‍िटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच 16 अप्रैल को हुए आईपीएल (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) के मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला. इस मुकाबले को जीतकर दिल्ली ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

Mitchell Starc of Delhi Capitals run out to Yashasvi Jaiswal of Rajasthan Royals in super over during the 2025 IPL match between Delhi Capitals and Rajasthan Royals