'ICC को घुटनों पर टेक दिया…', मोहसिन नकवी से पत्रकार ने ऐसा क्या सवाल पूछा? PSL टीम के CEO की छूटी हंसी, VIDEO

पाकिस्तान का भारत संग टी20 वर्ल्ड कप का मैच बायकॉट का श‍िगूफा खत्म गया है. इसी बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी एक नए कारण से सुर्खियों में आ गए हैं, कारण है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस. इस कॉन्फ्रेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार के सवाल के बाद बाद बगल में बैठे शख्स की हंसी छूट गई.

यह घटना इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2026 की नीलामी के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताई जा रही है. वीडियो में एक पाकिस्तानी पत्रकार नकवी की तारीफ करते हुए कहता है कि आपन ICC को घुटनों पर टेकने पर मजबूर कर दिया. इतना सुनते ही नकवी के पास बैठे व्यक्ति ने मुंह फेरकर हंसने लगे. इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी नकवी को ट्रोल कर दिया.

🚨JOKER PAKISTAN 🚨



- Pakistani journalist said to Mohsin naqvi you brought ICC to their knees 😅



- After hearing this statement a person sitting next to Mohsin naqvi started laughing 😂😂



- A funny video pic.twitter.com/eKlrIj9Zmh — JB (@93Yorker) February 10, 2026

कौन हैं मोहस‍िन नकवी पर हंसने वाले शख्स?

वीडियो में नजर आने वाले व्यक्ति की पहचान अहसान ताहिर के रूप में हुई है, जो Walee Group के ग्रुप CEO हैं. इसी ग्रुप ने विवादित फ्रेंचाइजी मुल्तान सुल्तांस को लगभग 79 करोड़ रुपये (PKR 2.45 billion) की रिकॉर्ड बोली में खरीदा है.

सोशल मीडिया पर नकवी का उड़ा मजाक

वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने PCB चेयरमैन को ट्रोल करना शुरू कर दिया. कुछ यूजर्स ने लिखा- उन्हें खुद पता था कि ये मजाक है. एक अन्य ने कहा- बॉडी लैंग्वेज ही सब बता रही थी. कई प्रतिक्रियाओं में यह भी कहा गया कि असल में पाकिस्तान को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा.

क्यों हुआ था विवाद?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट को लेकर पाकिस्तान ने पहले सख्त रुख अपनाया था.हालांकि, बाद में PCB ने यू-टर्न लेते हुए मैच खेलने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान में ही इस निर्णय की आलोचना शुरू हो गई.PCB की ओर से कहा गया कि यह फैसला ICC के साथ बातचीत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम की मौजूदगी में हुई बातचीत के बाद लिया गया.

श्रीलंका कनेक्शन भी आया सामने

पाकिस्तान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के बीच बातचीत के बाद स्थिति बदली.PCB का कहना था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी बहिष्कार खत्म कर मैच खेलने की अपील की थी. इस पूरे घटनाक्रम ने PCB की रणनीति, पहले बायकॉट और फिर अचानक फैसले में बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे.

