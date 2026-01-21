Lizelle Lee WPL 2026 Out or Not out: दिल्ली कैपिटल्स की तेज तर्रार और धाकड़ बैटर ल‍िजेल ली (Lizelle Lee) पर महिला प्रीमियर लीग (WPL) के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया है.

यह घटना मंगलवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस मुकाबले के दौरान हुई. दिल्ली की पारी के 11वें ओवर में ली को अमनजोत कौर (Amanjot Kaur) की गेंद पर राह‍िला फ‍िरदौस (Rahila Firdous) ने स्टंप किया.

गेंद लेग साइड पर थी और फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में ली अपना बैलेंस संतुलन खो बैठीं. इसके बाद विकेटकीपर ने स्टंपिंग की. अंपायरों ने कई एंगल्स और स्टंप कैमरा देखने के बाद फैसला सुनाया कि जब बेल्स गिरीं, तब ली का बैट हवा में था.

46 रन (28 गेंद) की तेज पारी खेलने के बाद आउट होने पर Lee ने मैदान पर ही नाराज़गी जताई और पवेलियन लौटते समय भी फैसले से असहमति दिखाती द‍िखीं.





WPL की मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, Lee ने Article 2.2 के तहत Level 1 अपराध स्वीकार किया, जो मैच के दौरान क्रिकेट इक्विपमेंट के दुरुपयोग से जुड़ा है. Level 1 मामलों में मैच रेफरी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिस पर कोई अपील नहीं की जा सकती.

वैसे इस मुकाबले में द‍िल्ली कैप‍िटल्स की टीम ने 7 विकेट से जीता. वहीं मुंबई इंड‍ियंस ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 154/5 रन बनाए. द‍िल्ली ने 19 ओवर में 155/3 रन बनाकर मैच जीत लिया.

क्यों आया ल‍िजेल ली को गुस्सा?

ल‍िजेल ली की मैदानी अंपायर वृंदा राठी के साथ जमकर बहस हुई, क्योंकि थर्ड अंपायर ने सभी एंगल देखने में पांच मिनट से अध‍िक समय लिया, जिसके बाद उन्हें स्टंप आउट दे दिया.

WPL में अभी कौन आगे, कौन पीछे?

WPL 2026 की पॉइंट्स टेबल में RCB पहले नंबर पर है. टीम ने अब तक 5 मैच खेले और सभी जीत लिए, इसलिए उसके 10 पॉइंट हैं. वहीं मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्सइन चारों टीमों के 4-4 पॉइंट हैं. मुंबई ने सबसे ज्यादा 6 मैच खेले हैं, जबकि बाकी टीमों ने 5-5 मैच खेले हैं.

ल‍िजेल ली का WPL 2026 में प्रदर्शन

33 साल की ल‍िजेल WPL 2026 में बतौर बैटर शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 5 मैचों में 42.60 के एवरेज से 213 रन बनाए हैं, इसमें उनका स्ट्राइक रेट 154.34 का है. वहीं उन्होंने 3 कैच और 2 स्टम्प भी किए हैं. ल‍िजेल वैसे साउथ अफ्रीकी टीम का प्रत‍िन‍िधत्व करती हैं, जहां वो आख‍िरी बार 2022 में टेस्ट फॉर्मेट में खेलती हैं.

