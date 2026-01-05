scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'शतक भी मौके की गारंटी नहीं', गायकवाड़ को वनडे टीम से बाहर करने पर हैरान हुआ पूर्व सेलेक्टर

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक के बावजूद ऋतुराज को न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए नहीं चुना गया. श्रीकांत ने इसे नाइंसाफी बताते हुए कहा कि अब ऋतुराज को घरेलू क्रिकेट में फिर से बड़े स्कोर करके खुद को साबित करना होगा, वरना चयनकर्ता और जनता उन्हें भूल सकती है.

Advertisement
X
ऋतुराज गायकवाड़ को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला (Photo: ITG)
ऋतुराज गायकवाड़ को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला (Photo: ITG)

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम में अपनी जगह वापस पाने के लिए शायद चयनकर्ताओं से कहना पड़े कि वह विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं. ऋतुराज उन चौंकाने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्हें न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए टीम में जगह नहीं मिली, जबकि 50 ओवर के फॉर्मेट में अपने पिछले मैच में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था.

इसके बावजूद, जैसे ही श्रेयस अय्यर फिट हुए, महाराष्ट्र के इस बल्लेबाज़ को टीम से बाहर कर दिया गया. वहीं, ऋषभ पंत ने टीम में अपनी जगह बनाए रखी, जबकि उन्होंने प्रोटियाज़ के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेला था. श्रीकांत ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऋतुराज को चयन समिति के पास जाकर यह कहना चाहिए कि उन्होंने एमएस धोनी के साथ खेला है, इसलिए वह विकेटकीपिंग भी कर सकते हैं. पूर्व चयनकर्ता का मानना है कि सीएसके कप्तान को टीम में बने रहना चाहिए था, न कि नीतीश कुमार रेड्डी को.

यह भी पढ़ें: पिछले मैच में शतक, फिर भी न्यूजीलैंड सीरीज से OUT... आखिर कहां चूक गए ऋतुराज गायकवाड़

सम्बंधित ख़बरें

RUTURAJ GAIKWAD
'गायकवाड़ के साथ सेलेक्टर्स ने नाइंसाफी की', वनडे टीम में इस खिलाड़ी के चयन पर भड़का दिग्गज
Ashwin and Ruturaj
Ruturaj Gaikwad को लेकर R.Ashwin ने दिया बड़ा बयान!
India's star batter Ruturaj Gaikwad in this frame
पिछले मैच में शतक, फिर भी न्यूजीलैंड सीरीज से OUT... आखिर कहां चूके ऋतुराज गायकवाड़
KL Rahul
South Africa से हार के बाद KL.Rahul का छलका दर्द!
Ruturaj Gaikwad 105 runs in raipur
मौके पर चौका नहीं, शतक... ऋतुराज ने ठोका नंबर-4 पर दावा, पंत-अय्यर की बढ़ी मुश्क‍िलें

श्रीकांत ने ली चुटकी

श्रीकांत ने कहा, 'ऋतुराज गायकवाड़ कह सकते हैं कि मैंने धोनी के साथ खेला है, इसलिए मैं भी विकेटकीपिंग कर सकता हूं. यही एक तरीका है जिससे शायद उन्हें टीम में चुना जाए. श्रेयस अय्यर का चयन तय था, इसलिए उन्हें शामिल किया जाना चाहिए था. लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को 15 खिलाड़ियों में होना चाहिए था. नितीश कुमार रेड्डी की जगह उन्हें 15 में रखना चाहिए था.'

Advertisement

पूर्व चयनकर्ता ने कहा कि ऋतुराज का बाहर होना यह दिखाता है कि अब शतक लगाने के बाद भी टीम में जगह मिलने की कोई गारंटी नहीं है. श्रीकांत का मानना है कि अब ऋतुराज को घरेलू क्रिकेट में फिर से रन बनाकर अपनी दावेदारी मजबूत करनी होगी.

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर की 2 महीने बाद टीम में वापसी, लेकिन मैदान में उतरने के लिए BCCI ने रखी एक शर्त

‘लोग ऋतुराज को भूल जाएंगे’

श्रीकांत ने कहा कि अगर ऋतुराज टीम में होते, तो वह भारतीय टीम की योजनाओं में बने रहते. लेकिन पूर्व चयनकर्ता का मानना है कि इस फैसले के बाद धीरे-धीरे उन्हें भुला दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'यशस्वी जायसवाल भी अंतिम 11 में नहीं खेलेंगे, लेकिन कम से कम वह रिज़र्व में तो हैं. 15 में होने का मतलब है कि आप टीम की योजनाओं का हिस्सा रहते हैं. लेकिन इस चयन के साथ, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को पूरी व्यवस्था से ही बाहर कर दिया है. और जब आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, तो जनता ही नहीं, चयनकर्ता भी आपको भूल जाते हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement