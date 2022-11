Jos Buttler Sledging: ‘ऑक्शन आ रहा है...’, IPL का नाम लेकर जोस बटलर ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को किया स्लेज, Video

इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद अब मिनी ऑक्शन का इंतज़ार चल रहा है. कई टीमों ने अपने पर्स में करोड़ों रुपये इकट्ठे कर लिए हैं, ताकि नए खिलाड़ियों पर खर्च किए जा सकें. सिर्फ टीम ही नहीं खिलाड़ी भी ऑक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका उदाहरण इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे मैच में हुआ.

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर यहां मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन को स्लेज करते नज़र आए. जोस बटलर ने ग्रीन को आईपीएल ऑक्शन का नाम लेकर चिढ़ाया और बड़े शॉट लगाने को कहा. जोस बटलर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले वनडे मैच में जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी चल रही थी, उस वक्त कैमरुन ग्रीन और लियाम डॉसन के बीच मुकाबला हुआ. डॉसन बॉलिंग कर रहे थे, ग्रीन बल्लेबाजी कर रहे थे. मैच जब इंग्लैंड की पकड़ से दूर जाने लगा तो जोस बटलर ने स्लेजिंग का तरीका अपनाया.

It was good of @josbuttler to remind Cam Green about the upcoming IPL auction 😂



Textbook stuff this 👌 pic.twitter.com/bkLbdXmUQ4