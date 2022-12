James Anderson: जेम्स एंडरसन ने मोहम्मद रिजवान को डाली ऐसी गेंद, जिसे ‘बॉल ऑफ द ईयर’ कह रहे हैं फैन्स, Video

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मुल्तान में खेला जा रहा है. पाकिस्तान अभी यहां मजबूत स्थिति में दिख रहा है और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वह जीत से सिर्फ 157 रनों की दूरी पर है. लेकिन मैच का यह दिन इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन की एक ऐसी बॉल के लिए याद किया गया, जिसे साल की सर्वश्रेष्ठ बॉल बताया जा रहा है.



मैच के तीसरे दिन लंच के तुरंत बाद जेम्स एंडरसन ने ओवर की शुरुआत की. लंच के बाद की चौथी बॉल पर जेम्स एंडरसन ने मोहम्मद रिज़वान को क्लीन बोल्ड कर दिया. बॉल इतनी बेहतरीन थी कि मोहम्मद रिज़वान कुछ देर के लिए मानो सुन्न हो गए और क्लीन बोल्ड होने के कुछ देर बाद तक खड़े होकर सिर्फ यह समझने के लिए खड़े रहे कि आखिर हुआ क्या.

Age is just a number for James Anderson 🐐pic.twitter.com/3xohgX43mW