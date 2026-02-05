scorecardresearch
 
'T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करना चाहता हूं...', ईशान किशन ने 20 गेंदों में 53 रन जड़कर जता द‍िए इरादे, अब सैमसन का क्या होगा?

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के वार्म-अप मैच में ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 गेंदों में 53 रन ठोककर शानदार फॉर्म का संकेत दिया. मैच के बाद उन्होंने ओपनिंग की इच्छा जाहिर की, लेकिन टीम की जरूरत को प्राथमिकता देने की बात भी कही. भारत ने यह मुकाबला 31 रन से जीता.

ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ वार्म अप मैच में खेली तूफानी पारी (Photo: PTI)
ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ वार्म अप मैच में खेली तूफानी पारी (Photo: PTI)

टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के बीच भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मुकाबले में तूफानी बल्लेबाज़ी कर सबका ध्यान खींचा. नवी मुंबई में बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में ईशान ने महज़ 20 गेंदों पर 53 रन ठोक दिए और इसके बाद रिटायर्ड आउट होकर टीम के बाकी बैटर्स को मौका दिया.

ईशान की पारी का स्ट्राइक रेट 265 का रहा, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 7 छक्के जमाए. भारत ने इस दमदार बल्लेबाजी के दम पर 20 ओवर में 240/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया.

मैच के बाद ईशान किशन ने खुलकर अपनी बल्लेबाज़ी और रोल को लेकर बात की. उन्होंने कहा- मैं बुधवार को खेलने को लेकर बहुत एक्साइटेड था. मैं ओपनिंग करना चाहता था. नंबर तीन पर बल्लेबाज़ी करते हुए भी मैंने उस स्थिति का पूरा मजा लिया. वर्ल्ड कप पास है और मेरा फोकस बस यही है कि मैं टीम के लिए अपना बेस्ट दूं, चाहे किसी भी नंबर पर खेलूं.

ईशान ने अपनी सोच को लेकर कहा कि वह ज्यादा कुछ सोचने के बजाय गेंद को देखने और उसी हिसाब से खेलने पर भरोसा कर रहे हैं. ईशान ने कहा- मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं. बस गेंद देखता हूं और उसी के मुताबिक शॉट खेलता हूं. फिलहाल यही मेरे लिए काम कर रहा है.

उन्होंने पिच को लेकर भी खुलकर तारीफ की और कहा कि विकेट बल्लेबाज़ी के लिए शानदार था और उछाल भरोसेमंद था. इस दिन पिच भी कमाल की थी. मैंने विकेट और बाउंस पर भरोसा किया. वर्ल्ड कप से पहले यह जरूरी है कि अगर गेंद आपकी रेंज में है, तो फील्डर होने के बावजूद खुद पर भरोसा करें.

त‍िलक वर्मा के बारे में ईशान ने क्या कहा?
ईशान ने तिलक वर्मा की भी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि तिलक नंबर तीन पर टीम के लिए बेहद अहम खिलाड़ी बन चुके हैं. वह सिर्फ बल्लेबाज नहीं हैं. जरूरत पड़ने पर गेंदबाज़ी करते हैं, शानदार फील्डर हैं और स्ट्राइक रोटेट करना अच्छे से जानते हैं. नंबर तीन पर ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है. 


ईशान ने टीम इंड‍िया के बॉल‍िंग अटैक पर क्या कहा?
गेंदबाज़ी को लेकर ईशान ने माना कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन संतोषजनक रहा. हम बैठकर देखेंगे कि और कहां बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस विकेट पर हमने अच्छा काम किया. ज्यादा छक्के नहीं दिए और नियंत्रण बनाए रखा. 241 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 210/7 तक ही पहुंच सकी. ट्रिस्टन स्टब्स ने 21 गेंदों पर नाबाद 45 रन बनाए, लेकिन भारत ने मुकाबला 30 रन से अपने नाम कर लिया.

---- समाप्त ----
