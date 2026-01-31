scorecardresearch
 
पठान से कोहली तक... कहानी उन प्लेयर्स की जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत कम खिलाड़ी दबाव में असाधारण प्रदर्शन कर पाते हैं. 2007 से 2024 तक इरफान पठान, शाहिद अफरीदी, मार्लन सैमुअल्स और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने फाइनल में मैच जिताऊ प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता. ये पारियां और स्पेल T20 वर्ल्ड कप इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे.

पिछले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कोहली बने थे प्लेयर ऑफ दे मैच (Photo: ITG)
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है. 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में इस बार का महामुकाबला होगा. 2007 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट ने अब तक T20 वर्ल्ड कप ने क्रिकेट फैंस को कई यादगार मुकाबले दिए हैं, लेकिन जब बात फाइनल मैच की आती है, तो दबाव कई गुना बढ़ जाता है.

ऐसे बड़े मुकाबलों में बहुत कम खिलाड़ी होते हैं, जो दबाव को झेलते हुए मैच का रुख अकेले बदलने का दम दिखा पाते हैं. चाहे बल्ले से विस्फोटक पारी हो, गेंद से मैच पलट देने वाला स्पेल हो या फिर हरफनमौला प्रदर्शन. आज बात ऐसे ही खिलाड़ियों की करेंगे जिन्होंने अबतक टी20 वर्ल्ड के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है.

भारत से इरफान पठान से विराट कोहली तक

T20 वर्ल्ड कप 2007 के पहले फाइनल में इरफान पठान ने भारत के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था. वहीं, 2024 के संस्करण में विराट कोहली ने फाइनल में शानदार पारी खेलकर यह सम्मान अपने नाम किया. अब तक हुए T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स में ज्यादातर बार विजेता टीम के खिलाड़ी को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है. इस सूची में भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं.

T20 वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच

2007 – इरफान पठान (भारत बनाम पाकिस्तान)

पहले T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इरफान पठान ने गेंद से कमाल किया. उन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट देकर सिर्फ 16 रन दिए और पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी तोड़ दी. बल्ले से उन्होंने 3 गेंदों पर नाबाद 3 रन बनाए. भारत ने खिताब जीता और इरफान बने पहले प्लेयर ऑफ द मैच.

2009 – शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान बनाम श्रीलंका)

अफरीदी ने फाइनल में 40 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई. साथ ही गेंद से भी योगदान दिया और 1 विकेट लिया. यह एक क्लासिक ऑलराउंड प्रदर्शन था.

2010 – क्रेग कीस्वेटर (इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया)

इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ कीस्वेटर ने 49 गेंदों पर 63 रन की अहम पारी खेली और इंग्लैंड को पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब दिलाया.

2012 – मार्लन सैमुअल्स (वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका)

सैमुअल्स ने 56 गेंदों पर 78 रन बनाए और साथ ही गेंद से भी 1 विकेट लिया. उनकी पारी ने वेस्टइंडीज को चैंपियन बनाया.

2014 – कुमार संगकारा (श्रीलंका बनाम भारत)

अपने आखिरी T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में संगकारा ने 35 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाकर श्रीलंका को पहली बार T20 वर्ल्ड कप जिताया.

2016 – मार्लन सैमुअल्स (वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड)

सैमुअल्स ने दूसरी बार फाइनल में जलवा दिखाया. उन्होंने 66 गेंदों पर नाबाद 85 रन की मैच जिताऊ पारी खेली और वेस्टइंडीज को दूसरा खिताब दिलाया.

2021 – मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड)

मार्श ने 50 गेंदों पर नाबाद 77 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया. यह फाइनल पूरी तरह उनके नाम रहा.

2022 – सैम करन (इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान)

इस फाइनल में गेंदबाज़ी का जलवा दिखा. सैम करन ने 4 ओवर में 3 विकेट देकर सिर्फ 12 रन दिए और पाकिस्तान को कम स्कोर पर रोक दिया.

2024 – विराट कोहली (भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका)

विराट कोहली ने फाइनल में 59 गेंदों पर 76 रन की शानदार पारी खेली. मुश्किल हालात में खेली गई यह पारी भारत को खिताब दिलाने में निर्णायक साबित हुई.

---- समाप्त ----
