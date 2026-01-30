T20 WC 2026 USA Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अमेरिका की टीम घोष‍ित हो चुकी है. इस टीम की कमान गुजरात के आणंद में पैदा हुए 32 साल के ख‍िलाड़ी मोनांक पटेल को मिली है. जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम के कप्तान थे. वहीं खास बात यह है कि अमेर‍िका की इस टीम कई ख‍िलाड़ी भारतीय मूल और पाक‍िस्तानी मूल के हैं.

अमेर‍िका की टीम का फुल स्क्वॉड जो इस बार घोाष‍ित हुआ है, उसमें वो 10 ख‍िलाड़ी भी र‍िपीट हुए हैं, जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेले थे. इसके अलावा टीम में श्रीलंका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके शेहान जयसूर्या भी हैं. 34 साल के शेहान श्रीलंका के लिए 12 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं.

मोनांक पटेल, जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, साईतेजा मुक्कामाला मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, सौरभ नेत्रवलकर, शुभम रंजन ज्यादातर भारतीय मूल के हैं.

वहीं टीम में पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी 3 ख‍िलाड़ी शायन जहांगीर , अली खान, मोहम्मद मोहसिन हैं. ये पाकिस्तान से इमिग्रेंट बैकग्राउंड से हैं और टीम में तेज गेंदबाजी और बल्लेबाजी में योगदान देते हैं. वहीं टीम में एंड्रीज गौस और शैडली वैन शल्कविक भी हैं, जो साउथ अफ्रीकी मूल के हैं.

यानी अमेर‍िका की इस टीम में 9 भारतीय मूल के, 3 पाकिस्तानी मूल के और 1 श्रीलंका के मूल और 2 साउथ अफ्रीकी मूल के ख‍िलाड़ी हैं. वैसे खास बात यह है कि इस टीम कोई भी अमेर‍िकी मूल का ख‍िलाड़ी नहीं हैं.

10 players from 2024 edition return to feature for USA at the ICC Men's #T20WorldCup 2026 in India & Sri Lanka 👌https://t.co/vomZBi8JZ2 — ICC (@ICC) January 30, 2026

USA T20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वॉड: मोनांक पटेल (C), जेसी सिंह (VC), एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर , साईतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुष केंजीगे, शैडली वैन शल्कविक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए USA का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

7 फरवरी 2026: भारत vs USA, मुंबई

10 फरवरी 2026: पाकिस्तान vs USA, कोलंबो

13 फरवरी 2026: नीदरलैंड्स vs USA, चेन्नई

15 फरवरी 2026: न्यूजीलैंड vs USA, चेन्नई

