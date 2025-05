'हमें वैन में ठूंस दिया...', मिचेल स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली ने सुनाई धर्मशाला में रद्द हुए IPL मैच की कहानी

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया था. अब दोनों देशों के बीच सीजफायर हो चुका है और सीमा पर स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. ऐसे में अब आईपीएल 2025 के बाकी 17 मुकाबले 17 मई (शनिवार) से खेले जाएंगे.

दोबारा आयोजित होगा पंजाब-दिल्ली का मैच

बता दें कि 8 मई को पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच आईपीएल मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा था. मैच तब रोका गया था, जब पंजाब 10.1 ओवरों में एक विकेट पर 122 रन बना चुका था. यह मैच अब 24 मई को दोबारा नए सिरे से खेला जाएगा. हालांकि अबकी बार ये मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा.

अब ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने धर्मशाला में रद्द हुए उस मैच की कहानी सुनाई है. ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी एलिसा उस समय अन्य खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों के साथ स्टैंड में मौजूद थीं. यह मानते हुए कि यह एक मामूली समस्या है एलिसा और उनके साथ मौजूद अन्य लोग पहले तो शांत रहे, लेकिन फिर चीजें हाथ से निकल गईं.

एलिसा हीली ने 'विलोटॉक' पॉडकास्ट पर कहा, "बिजली के कुछ टावर की बत्ती गुल हो गई और हम बस वहीं इंतजार कर रहे थे. मैंने कुछ सीट दूर अफवाह सुनी कि हमें स्टेडियम खाली करना पड़ सकता है क्योंकि बिजली गुल हो गई है. हमारे साथ परिवार और अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ का एक बड़ा समूह था. अगले ही मिनट वह आदमी जो हमारे समूह के साथ था और हमारे साथ बस में रहता था, वह आता है और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था."

मिचेल स्टार्क और एलिसा हीली, फोटो: (Getty Images)

एलिसा हीली ने कहा, "उस आदमी ने कहा कि हमें अभी जाना चाहिए. और हम कह रहे थे- ओह, यह ठीक है. हमने सोचा कि बाकी सभी को स्टेडियम से पहले बाहर जाने देते हैं, तब तक वहां रुके रहना बेहतर होगा. हम शायद यहां सुरक्षित हैं क्योंकि हर जगह लोग सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होंगे. फिर एक और आदमी बाहर आया, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसने एक बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि हमें अभी निकलना होगा.'

एलिसा हीली ने कहा कि यह इतनी तेजी से हुआ कि फाफ डु प्लेसिस कमरे में बिना जूतों के थे. एलिसा कहती हैं, "खिलाड़ी वहां थे. फाफ ने जूते भी नहीं पहने थे. वे सभी वहां बस का इंतजार कर रहे थे और तनाव में दिख रहे थे. मैंने मिच से पूछा कि क्या हो रहा है? और उसने कहा कि 60 किलोमीटर दूर शहर में अभी-अभी मिसाइलों से हमला हुआ है."

'प्रकाशस्तंभ की दिख रहा था स्टेडियम'

एलिसा हीली ने कहा, "इसलिए इलाके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया था, जिसका मतलब था कि बत्ती इसलिए गुल थी क्योंकि उस समय धर्मशाला स्टेडियम एक प्रकाशस्तंभ की तरह था. तभी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ. बता दें कि मैच के दिन हवाई हमले की चेतावनी और जम्मू में विस्फोट जैसी आवाजों की खबरों के बीच पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर, मोहाली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सहित कई जिलों में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था."

एलिसा हीली ने कहा, 'अचानक हमें वैन में ठूंस दिया गया और हम होटल वापस चले गए. वहां स्थति काफी अच्छी नहीं थी. हम पंजाब के कुछ खिलाड़ियों के साथ बस में बैठे थे. मुझे लगता है कि श्रेयस मेरी बस में था. यह ऐसा था जैसे आप वहां से निकलते ही वैन में चढ़ जाएं. टीमों को सड़क और ट्रेन जर्नी के माध्यम से दिल्ली लाया गया.'

IPL 2025 के बाकी 17 मैचों का शेड्यूल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 18 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 19 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 20 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 21 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 22 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 23 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 24 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

गुजरात टाइटन्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 25 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 25 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 26 मई, दोपहर 3:30 बजे, जयपुर

लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

क्वालिफायर 1, 29 मई, शाम 7:30 बजे

एलिमिनेटर, 30 मई, शाम 7:30 बजे

क्वालिफायर 2, 1 जून, शाम 7:30 बजे

फाइनल, 3 जून, शाम 7:30 बजे