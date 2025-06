Punjab Kings Key Players in IPL 2025 Final: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) 2025 फाइनल में पंजाब किंग्स (PBKS) के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम हैं. इस फाइनल फ्रंटि‍यर मुकाबले में पंजाब की टीम की ताकत उनकी बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी रही है.

बल्लेबाजी में ओपनर्स प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह तेजी से रन बना रहे हैं, वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर भी आक्रामक अंदाज में सामने हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल विपक्षी टीमों पर दबाव बनाने में माहिर साबित हो रहे हैं. आइए नजर डालते हैं पंजाब के उन 5 पावर प्लेयर्स पर, जो फाइनल में मैच का रुख पलट सकते हैं.

1: श्रेयस अय्यर: पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल में अय्यर ने 3 आईपीएल टीमों को फाइनल में पहुंचाया, इनमें दिल्ली कैपिटल्स (2020), कोलकाता नाइट राइडर्स (2024) और अब पंजाब किंग्स (2025). यानी श्रेयस उन ख‍िलाड़‍ियों में शामिल हैं, जिसने बतौर कप्तान ने एक से अधिक टीमों को आईपीएल फाइनल में नहीं पहुंचाया है. मुंबई के ख‍िलाफ जो पारी 87* रनों की पारी खेली, थी वो याद रखी जाएगी.

इसके अलावा उन्होंने गुजरात के ख‍िलाफ मुकाबले में 97 रन बनाए थे, इस 97 रनों की पारी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि उन्होंने क्रीज पर मौजूद शशांक से तेजी से रन बनाने को कहा और उन्हें शतक के ल‍िए स्ट्राइक देने से मना कर दिया था. वहीं पंजाब को जब क्वाल‍िफायर 1 में RCB से हार मिली तो उन्होंने खुद ही कहा कि वह लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं. श्रेयस ने आईपीएल के इस सीजन में 16 मैचों की 16 पार‍ियों में 603 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 54.81 और स्ट्राइक रेट 175.80 का है. इस दौरान उन्होंने 39 छक्के भी जड़े हैं. जो न‍िकोलस पूरन के छक्के (40) से केवल कम हैं.

