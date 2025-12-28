INDW vs SLW: चौथे टी20 में प्लेइंग 11 से क्यों बाहर हुईं जेमिमा, BCCI ने दिया अपडेट

भारत-श्रीलंका के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है. सीरीज़ अपने नाम कर लेने के बाद भारत ने श्रीलंका के खिलाफ इस महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए टीम में दो बदलाव करने का फैसला किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जेमिमा रोड्रिग्स का है, जो इस मैच में नहीं खेल रही हैं. सीरीज़ के पहले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहीं जेमिमा बीमारी के कारण बाहर हुई हैं और उनकी जगह हरलीन देओल को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.
सीरीज पर भारत का कब्जा
भारत पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है और टीम प्रबंधन ने तेज़ गेंदबाज़ क्रांति गौड़ को भी आराम देने का फैसला किया है. क्रांति ने महिला वनडे वर्ल्ड कप और मौजूदा सीरीज़ के पहले तीनों मैच खेले थे. उनकी जगह अरुंधति रेड्डी को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है, जो पिछला मुकाबला नहीं खेल पाई थीं.
बीसीसीआई ने क्या अपडेट दी
बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'जेमिमा रोड्रिग्स हल्के बुखार के बाद आई कमजोरी के कारण तिरुवनंतपुरम में खेले जा रहे चौथे टी20 मुकाबले के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थीं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी स्थिति और रिकवरी पर करीबी नज़र बनाए हुए है.'
जेमिमा इस सीरीज़ में तीन मैचों में 102 रन बनाकर दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज़ हैं और उनका औसत 52 रहा है. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि यह सीरीज़ उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए एक बेहतरीन मंच है, जो अब तक टीम से बाहर रहे हैं और अपनी फॉर्म हासिल करना चाहते हैं.
हरमनप्रीत ने कहा, 'जेमी आज बीमारी की वजह से नहीं खेल रही हैं. क्रांति को आज आराम दिया गया है. हरलीन वापस आई हैं, अरुंधति वापस आई हैं. यह हमारे लिए आदर्श सीरीज़ है, जहां हम खिलाड़ियों को परख सकते हैं और उन्हें सही मंच दे सकते हैं.'
श्रीलंका महिला टीम (प्लेइंग XI): चमारी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता मदावी समरविक्रमा (उपकप्तान), इमेशा दुलानी, निलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, रश्मिका सेव्वंदी, कौशानी नुथ्यंगाना (विकेटकीपर), माल्शा शेहानी, निमाशा मदुशानी, काव्या कविंदी
भारत महिला टीम (प्लेइंग XI): शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना (उपकप्तान), हरमनप्रीत कौर (कप्तान), हरलीन देओल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरनी, अरुंधति रेड्डी