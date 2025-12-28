scorecardresearch
 
India vs Sri Lanka Live Score, Women’s T20: भारत की बल्लेबाजी जारी, जीत का चौका लगाने उतरी है हरमन ब्रिगेड

India Women vs Sri Lanka Women Live Score: भारत महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में पूरी तरह दबदबा बनाया है और 3-0 की बढ़त के साथ चौथी जीत की दहलीज़ पर है. गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन और बल्लेबाज़ों के सहयोग से भारत हर विभाग में आगे रहा है.

भारत-श्रीलंका के बीच खेला जा रहा चौथा टी20 मैच (Photo: PTI)
भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच आज 5 मैचौं की टी20 सीरीज का चौथा मैच खेला जा रहा है. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज को अपने कब्जे में ले लिया है. लेकिन आज जीत का चौका लगाने के इरादे से भारतीय टीम मैदान में उतरेगी. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का न्योता भारत को दिया है. 

भारतीय महिला (प्लेइंग इलेवन): शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी.

श्रीलंका महिला (प्लेइंग इलेवन): हासिनी परेरा, चमारी अट्टापट्टू, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना (डब्ल्यू), मालशा शेहानी, रश्मिका सेववंडी, काव्या कविंदी, निमशा मदुशानी.

भारत ने अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा किया था, लेकिन किसी भी मैच में 14.4 ओवर से ज़्यादा बल्लेबाज़ी नहीं की, तीन से अधिक विकेट नहीं गंवाए, और कभी भी 129 से अधिक के लक्ष्य का सामना नहीं किया.

स जबरदस्त प्रदर्शन का सबसे बड़ा श्रेय भारतीय गेंदबाज़ों को जाता है. अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा ने दो मैचों में चार विकेट लिए, जबकि रेणुका सिंह ने शुक्रवार को यहां ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अकेले ही चार विकेट चटकाकर इस उपलब्धि की बराबरी की.

टॉस ने भी इसमें थोड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि हरमनप्रीत ने तीनों बार टॉस जीतकर गेंदबाज़ी चुनी, जिससे कम ओस वाली परिस्थितियों में उनके गेंदबाज़ों को फायदा मिला. हालांकि, भारतीय गेंदबाज़ों ने इस मौके का शानदार तरीके से फायदा उठाया और अब तक किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज़ को व्यक्तिगत 40 रन के आंकड़े को पार नहीं करने दिया है.

इस सीरीज़ में भारत ने अलग-अलग कॉम्बिनेशन भी आज़माए हैं. अरुंधति रेड्डी ने पहले दो मैच खेले, जबकि अगले मुकाबले में उनकी जगह रेणुका सिंह को शामिल किया गया.

मंधाना की नज़र बड़ी पारी पर

हालांकि, स्टार बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना अभी तक अपनी लय में नहीं दिखी हैं. उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ 40 रन बनाए हैं, उनका औसत 13.33 और स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा है. खूबसूरत बल्लेबाज़ी के लिए मशहूर यह बाएं हाथ की खिलाड़ी इस मुकाबले में बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगी, जिससे वह खुद के साथ-साथ टीम के लिए भी मुस्कान बिखेर सकें.

श्रीलंका को वापसी की तलाश

अनुभवी चमारी अटापट्टू की कप्तानी में श्रीलंकाई बल्लेबाज़ इस सीरीज़ में बुरी तरह नाकाम रहे हैं. कप्तान के अलावा टीम में हसिनी परेरा, कविशा दिलहारी और हर्षिता समरविक्रमा जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई भी निर्णायक पारी खेलने में सफल नहीं हो सका है.

---- समाप्त ----
