scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'छोरे, छोरियों से कम हैं के...', पुरुष टीम की जर्सी पहन महिला क्रिकेटर्स ने सूर्या ब्रिगेड को किया चीयर, VIDEO

जियोस्टार ने पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के लिए एक अनोखा और सराहनीय प्रोमो लॉन्च किया है, जिसमें पहली बार भारत की विश्व कप विजेता महिला क्रिकेटरों को पुरुष टूर्नामेंट का प्रचार करते दिखाया गया. शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा की मौजूदगी ने रोल रिवर्सल की थीम को मजबूती दी, जिसे फैंस ने खूब सराहा.

Advertisement
X
महिला क्रिकेटर्स ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए सूर्या ब्रिगेड को किया चीयर (Photo: ITG)
महिला क्रिकेटर्स ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए सूर्या ब्रिगेड को किया चीयर (Photo: ITG)

इस साल के पुरुष टी20 विश्व कप के आधिकारिक प्रसारक जियोस्टार (JioStar) ने बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के लिए एक शानदार और अलग अंदाज़ की प्रमोशनल कैंपेन पेश कर व्यापक प्रशंसा बटोरी है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने जा रहा है. पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 टीमों वाले टी20 विश्व कप के प्रचार के लिए भारत की विश्व कप विजेता महिला टीम की स्टार खिलाड़ियों को आगे किया गया है.

इस बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए प्रोमो में शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा प्रमुख रूप से नजर आती हैं. महिला क्रिकेट की ये सितारे पूरे आत्मविश्वास के साथ यह भरोसा जताती हैं कि आईसीसी ट्रॉफी भारत में ही रहेगी.

वीडियो में जेमिमा और शेफाली कहती हैं, '2 नवंबर 2025 को एक सपना सच हुआ. लेकिन अब फिर से मैदान में उतरने का वक्त है, फिर से दहाड़ने का वक्त है और एक बार फिर अपने झंडे लहराने का वक्त है. क्योंकि अब हमारे पुरुषों के चमकने की बारी है. हम एक कप घर ले आए हैं. दूसरा जाने नहीं देंगे.'

इसके बाद शेफाली एक लाइन जोड़ती हैं, 'आख़िरकार, हमारे लड़के हमारी लड़कियों से कम नहीं हैं.'यह पंक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री… बांग्लादेश के मुकाबले होस्ट करने का दिया ऑफर

पुरुष जर्सी में उतरी महिला क्रिकेटर्स

इस प्रोमो की खास बात यह भी है कि महिला टीम की खिलाड़ी पुरुष टीम की जर्सी पहने नजर आती हैं, जिनमें कप्तान सूर्यकुमार यादव की जर्सी भी शामिल है. यह दृश्य रोल रिवर्सल की थीम को दर्शाता है, जिसने फैंस को खासा प्रभावित किया है.

एक यूज़र ने X पर लिखा, ' @StarSportsIndia ने इस बार कमाल कर दिया है. कभी सोचा नहीं था कि हमारे महिला क्रिकेटर पुरुषों के खेल का प्रचार करते दिखेंगे. कॉन्सेप्ट टीम को सलाम. अब बारी पुरुषों की है इसे जीतने की.'

भारत की महिला टीम ने पिछले साल नवंबर में घरेलू मैदान पर 50 ओवर का विश्व कप जीतकर आलोचकों को करारा जवाब दिया था. अब नजरें पुरुष टीम पर होंगी, जो अपने टी20 विश्व कप खिताब की रक्षा करने उतरेगी. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में दूसरी बार यह खिताब जीता था. आगामी संस्करण में सूर्यकुमार यादव एक नई टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल नहीं होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement