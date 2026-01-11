टी20 वर्ल्ड कप विवाद में अब पाकिस्तान की एंट्री… बांग्लादेश के मुकाबले होस्ट करने का दिया ऑफर

बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मुकाबले भारत में खेलने से इनकार कर दिया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि उसकी टीम के मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. आईसीसी ने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. बीसीबी ने यह कदम मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से रिलीज करने के बाद उठाया था.

बीसीबी एक तरह से खुन्नस निकाल रहा है. अब पूरे विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कहा है कि यदि श्रीलंका बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो वो मुकाबले होस्ट करने के लिए तैयार है. जियो सुपर की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है.

सूत्रों ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी के लिए पाकिस्तान के सभी मैदान पूरी तरह से तैयार हैं. सूत्रों ने यह भी कहा कि पीसीबी पहले ही सफलतापूर्वक आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 जैसे बड़े इवेंट्स का आयोजन करा चुका है, ऐसे में इन मैचों को भी सुचारू तरीके से आयोजित करने में सक्षम है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 4 जनवरी को स्पष्ट कर दिया था कि वह भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने नहीं आएगा. यह निर्णय तब आया, जब स्टार गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर अपनी टीम से रिलीज कर दिया था. इससे सुरक्षा और राजनीतिक तनाव के मुद्दे और गहरे हो गए.

आसिफ नजरुल की गीदड़भभकी

बांग्लादेश के खेल सलाहकार असिफ नजरुल ने गीदड़भभकी देते हुए कहा था, 'बांग्लादेश भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा. भारतीय क्रिकेट अधिकारियों की नीतियां साम्प्रदायिक हैं और हम इसका समर्थन नहीं कर सकते.' इसके बाद बीसीबी ने आईसीसी से औपचारिक अनुरोध किया कि बांग्लादेश के विश्व कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट किया जाए. नजरुल ने कहा था कि यदि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी अनुबंधित होने के बावजूद IPL में नहीं खेल सकता, तो पूरी टीम भारत में सुरक्षित कैसे महसूस करेगी.

आईसीसी को यह तय करना बाकी है कि बांग्लादेश के मैच भारत में स्थानांतरित किए जाएंगे या भारत में ही रहेंगे. बांग्लादेश को टी20 विश्व कप 2026 के लिए ग्रुप सी में रखा गया है और उसका पहला मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में निर्धारित है. 9 और 14 फरवरी को इसी वेन्यू पर बांग्लादेश को इटली और इंग्लैंड का भी सामना करना है. फिर 17 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ बांग्लादेश का आखिरी ग्रुप मैच स्लॉट किया गया है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी टीम: लिटन कुमार दास (कप्तान), सैफ हसन (उप-कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नासुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद सैफुद्दीन और शोरिफुल इस्लाम.

