कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया ने क्यों किया नंबर 3 पर 'सुंदर' प्रयोग? क्या है इस 'गंभीर' फैसले की वजह...INSIDE स्टोरी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंड‍िया के सेलेक्शन पर सवाल उठे, सवाल यह उठा कि आख‍िर साई सुदर्शन को क्यों बाहर किया गया? वो भी तब जब हाल में नंबर 3 पर ट्राय किए जा रहे थे. दूसरा: उनका आख‍िरी टेस्ट स्कोर दिल्ली में वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 87 रन का था, वहीं उससे पहले उन्होंने 39 और 7 रन बनाए थे. तो ऐसा अचानक क्यों करना पड़ा? क्या इसके पीछे हेड कोच गौतम गंभीर रहे.

दरअसल, कोलकाता टेस्ट में जब टीम इंड‍िया ने टॉस के समय प्लेइंग इलेवन बताई तो यहां एक सरप्राइज दिखा. जो वॉश‍िंगटन सुंदर के रूप में था. दरअसल, टीम की बैट‍िंग शीट पर सुंदर को नंबर 3 दिया गया. सुंदर की बल्लेबाजी क्षमता पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी. ऐसे में कोच गंभीर ने उन्हें नंबर 3 पर उतारकर बड़ा प्रयोग किया.

सुंदर के आने से भारत को तीनों प्रमुख गेंदबाज कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को बरकरार रखने का मौका मिला. अतिरिक्त स्पिनर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया, जिससे टीम में दो लेफ्ट-आर्म स्पिनर (जडेजा और अक्षर) हो गए.

वॉश‍िंंटन सुंदर की बल्लेबाजी में करते हैं धमाल

तो क्या सुंदर साई सुदर्शन से बेहतर बल्लेबाज हैं, तो जवाब जान लीज‍िए.... सुंदर का यह 16वां टेस्ट मैच हैं. उनके बल्लेबाजी क्रम की बात करें, तो उन्होंने अब तक पांचवें नंबर पर 1, छठे नंबर पर 1, 7वें नंबर पर 7, 8वें नंबर पर 12, 9वें पोजीशन पर 4 पारियां खेली हैं. अब तक 25 पारियों में उन्होंने 44.76 के एवरेज से 761 रन बनाए हैं. सुंदर ने एक शतक के अलावा 5 अर्धशतक जमाए हैं.

कुल मिलाकर साई ने 5 टेस्ट खेले हैं, और सभी में उन्होंने नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी की है. यहां उनके नाम 30.33 के एवरेज से 273 हैं. ऐसे में सवाल यह बनता है जब साई ने अपनी आख‍िरी पारी 87 रन के तौर पर खेली तो उनको बाहर क्यों किया गया. दूसरा बड़ा सवाल यह है क‍ि वॉश‍िंगटन सुंदर कभी भी नंबर 3 पर नहीं खेले हैं, ऐसे में उन्हें ऊपर ख‍िलाकर गंभीर ने ज्यादा बड़ा एक्सपेर‍िमेंट तो नहीं कर द‍िया? हालांकि इंग्लैंड दौरे पर सुंदर ने मैनचेस्टर में उस समय शतकीय पारी (101 नाबद) खेली जब इंड‍िया को इसकी जरूरत थी. तब जडेजा संग मिलकर उन्होंने उस मैच को ड्रॉ करवाने में अहम भूम‍िका न‍िभाई थी.



क्या नंबर 3 बन गया है टीम इंड‍िया की कमजोर कड़ी?

ध्यान रहे चेतेश्वर पुजारा के हटने के बाद से भारतीय टीम के लिए नंबर 3 कमजोर कड़ी बन गया है. साई सुदर्शन से पहले करुण नायर नंबर 3 पर ट्राय किए गए. इंग्लैड दौरे पर दोनों ही नंबर 3 पर ट्राय हुए. सुदर्शन ने भी उस इंग्लैंड सीरीज में तीन मैचों में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 140 रन बनाए. जहां 6 पारियों में उनका एवरेज 23.33 रहा, जिसमें 61 रन की पारी भी शामिल रही.

वहीं करुण नायर ने दो मैचों में नंबर 3 पर चार पारियां खेलीं और 111 रन बनाए. उनका एवरेज 27.75 और स्ट्राइक रेट 58.11 का रहा. उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 40 रनों की रही.

द्रव‍िड़ और पुजारा की बोलती थी नंबर 3 पर तूती

टीम इंड‍िया के लिए चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रव‍िड़ नंबर 3 पर अभेद दीवार की तरह थे. लेकिन पुजारा के हटने के बाद शुभमन गिल को इस नंबर पर ट्राय किया गया, केएल राहुल भी इस पोजीशन पर खेले. पर कोई भी उतना हिट नहीं रहा.

पुजारा ने भारत के ल‍िए कुल 103 टेस्ट मैचों की 176 पार‍ियों में 7195 रन बनाए. वहीं उन्होंने नंबर 3 पर भारत के ल‍िए 94 टेस्ट मैच खेले. इसकी 155 पार‍ियों में उन्होंने 6529 रन बनाए हैं. वहीं उनका एवरेज 44.41 का है. नंबर 3 पर पुजारा के नाम 18 सेंचुरी और 32 हाफ सेंचुरी हैं.

वैसे टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रव‍िड़ रहे हैं. 'द वॉल' द्रव‍िड़ ने नंबर 3 पोजीशन पर 135 टेस्ट मैचों की 217 पार‍ियों में 10501 रन बनाए. उनका हाइएस्ट स्कोर 270 रन रहा है. नंबर 3 पर द्रव‍िड़ ने 53.30 के एवरेज से 28 शतक और 50 अर्धशतक बनाए.

कोलकाता टेस्ट में टीम की प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍ियान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

