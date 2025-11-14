scorecardresearch
 

Feedback

कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया ने क्यों किया नंबर 3 पर 'सुंदर' प्रयोग? क्या है इस 'गंभीर' फैसले की वजह...INSIDE स्टोरी

कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम से साई सुदर्शन बाहर हो गए. सुदर्शन हाल में दिल्ली टेस्ट में खेले थे और अपनी आख‍िरी पारी में 87 रन बनाए थे. कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम ने जो बैट‍िंग शीट सौंपी है, उसमें वॉश‍िंगटन सुंदर का नाम नंबर 3 पर है. ऐसे में सवाल है सुदर्शन की खता क्या थी? क्या इस फैसले के पीछे हेड कोच गौतम गंभीर हैं?

Advertisement
X
कोलकाता टेस्ट में साई सुदर्शन की जगह वॉश‍िंगटन सुंदर नंबर 3 पर खेलेंगे (Photo: ITG)
कोलकाता टेस्ट में साई सुदर्शन की जगह वॉश‍िंगटन सुंदर नंबर 3 पर खेलेंगे (Photo: ITG)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टीम इंड‍िया के सेलेक्शन पर सवाल उठे, सवाल यह उठा कि आख‍िर साई सुदर्शन को क्यों बाहर किया गया? वो भी तब जब हाल में नंबर 3 पर ट्राय किए जा रहे थे. दूसरा: उनका आख‍िरी टेस्ट स्कोर दिल्ली में वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ 87 रन का था, वहीं उससे पहले उन्होंने 39 और 7 रन बनाए थे. तो ऐसा अचानक क्यों करना पड़ा? क्या इसके पीछे हेड कोच गौतम गंभीर रहे. 

दरअसल, कोलकाता टेस्ट में जब टीम इंड‍िया ने टॉस के समय प्लेइंग इलेवन बताई तो यहां एक सरप्राइज दिखा. जो वॉश‍िंगटन सुंदर के रूप में था. दरअसल, टीम की बैट‍िंग शीट पर सुंदर को नंबर 3 दिया गया. सुंदर की बल्लेबाजी क्षमता पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी. ऐसे में कोच गंभीर ने उन्हें नंबर 3 पर उतारकर बड़ा प्रयोग किया. 

सुंदर के आने से भारत को तीनों प्रमुख गेंदबाज कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को बरकरार रखने का मौका मिला. अतिरिक्त स्पिनर के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया, जिससे टीम में दो लेफ्ट-आर्म स्पिनर  (जडेजा और अक्षर) हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

Washington Sundar of India
4 स्पिनर्स के साथ उतरी टीम इंडिया, सबसे चौंकाने वाले सुंदर, तीसरे नंबर पर नाम 
Rishabh Pant
पंत की वापसी फुस्स, नहीं दिखी पुरानी गर्जना...अफ्रीका के सामने ये सूरमा भी ढेर  
Sudarshan On Gambhir
Sai Sudarshan ने Gambhir की जमकर तारीफ की! 
Rishabh Pant
जहां कहानी ठहरी थी, वहीं से आगाज- पंत का अफ्रीका सीरीज से पहले इम्तिहान 
Rishabh Pant
ऋषभ पंत बने इंडिया-ए टीम के कप्तान, सुदर्शन को भी बड़ी जिम्मेदारी 

वॉश‍िंंटन सुंदर की बल्लेबाजी में करते हैं धमाल
तो क्या सुंदर साई सुदर्शन से बेहतर बल्लेबाज हैं, तो जवाब जान लीज‍िए.... सुंदर का यह 16वां टेस्ट मैच हैं. उनके बल्लेबाजी क्रम की बात करें, तो उन्होंने अब तक पांचवें नंबर पर 1, छठे नंबर पर 1, 7वें नंबर पर 7, 8वें नंबर पर 12, 9वें पोजीशन पर 4 पारियां खेली हैं.  अब तक 25 पारियों में उन्होंने 44.76 के एवरेज से 761 रन बनाए हैं. सुंदर ने एक शतक के अलावा 5 अर्धशतक जमाए हैं.

Advertisement

कुल मिलाकर साई ने 5 टेस्ट खेले हैं, और सभी में उन्होंने नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी की है. यहां उनके नाम 30.33 के एवरेज से 273 हैं. ऐसे में सवाल यह बनता है जब साई ने अपनी आख‍िरी पारी 87 रन के तौर पर खेली तो उनको बाहर क्यों किया गया. दूसरा बड़ा सवाल यह है क‍ि वॉश‍िंगटन सुंदर कभी भी नंबर 3 पर नहीं खेले हैं, ऐसे में उन्हें ऊपर ख‍िलाकर गंभीर ने  ज्यादा बड़ा एक्सपेर‍िमेंट तो नहीं कर द‍िया? हालांकि इंग्लैंड दौरे पर सुंदर ने मैनचेस्टर में उस समय शतकीय पारी (101 नाबद) खेली जब इंड‍िया को इसकी जरूरत थी. तब जडेजा संग मिलकर उन्होंने उस मैच को ड्रॉ करवाने में अहम भूम‍िका न‍िभाई थी. 

यह भी पढ़ें: सुंदर-जडेजा की ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड को किया बेदम, ड्रॉ हुआ मैनचेस्टर टेस्ट

क्या नंबर 3 बन गया है टीम इंड‍िया की कमजोर कड़ी? 
ध्यान रहे चेतेश्वर पुजारा के हटने के बाद से भारतीय टीम के लिए नंबर 3 कमजोर कड़ी बन गया है. साई सुदर्शन से पहले करुण नायर  नंबर 3 पर ट्राय किए गए. इंग्लैड दौरे पर दोनों ही नंबर 3 पर ट्राय हुए. सुदर्शन ने भी उस इंग्लैंड सीरीज में तीन मैचों में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और 140 रन बनाए. जहां 6 पारियों में उनका एवरेज 23.33 रहा, जिसमें 61 रन की पारी भी शामिल रही.

Advertisement

वहीं करुण नायर ने दो मैचों में नंबर 3 पर चार पारियां खेलीं और 111 रन बनाए. उनका एवरेज 27.75 और स्ट्राइक रेट 58.11 का रहा. उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 40 रनों की रही. 

द्रव‍िड़ और पुजारा की बोलती थी नंबर 3 पर तूती
टीम इंड‍िया के लिए चेतेश्वर पुजारा और राहुल द्रव‍िड़ नंबर 3 पर अभेद दीवार की तरह थे. लेकिन पुजारा के हटने के बाद शुभमन गिल को इस नंबर पर ट्राय किया गया, केएल राहुल भी इस पोजीशन पर खेले. पर कोई भी उतना हिट नहीं रहा.

पुजारा ने भारत के ल‍िए कुल 103 टेस्ट मैचों की 176 पार‍ियों में 7195 रन बनाए. वहीं उन्होंने नंबर 3 पर भारत के ल‍िए 94 टेस्ट मैच खेले. इसकी 155 पार‍ियों में उन्होंने 6529 रन बनाए हैं. वहीं उनका एवरेज 44.41 का है. नंबर 3 पर पुजारा के नाम 18 सेंचुरी और 32 हाफ सेंचुरी हैं.

वैसे टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रव‍िड़ रहे हैं. 'द वॉल' द्रव‍िड़ ने नंबर 3 पोजीशन पर 135 टेस्ट मैचों की 217 पार‍ियों में 10501 रन बनाए. उनका हाइएस्ट स्कोर 270 रन रहा है. नंबर 3 पर द्रव‍िड़ ने 53.30 के एवरेज से 28 शतक और 50 अर्धशतक बनाए.

कोलकाता टेस्ट में टीम की प्लेइंग-XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

Advertisement

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-XI: एडेन मार्करम, र‍ियान रिकेल्टन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement