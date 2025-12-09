scorecardresearch
 
India vs South Africa 1st T20I Live Score: साउथ अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत को दिया बल्लेबाजी का न्योता

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है पहला टी20 मैच (Photo: ITG)

कटक के बाराबती स्टेडियम में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. ये टी20 सीरीज दो महीने बाद शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.

इस मुकाबले के पल-पल की अपडेट के लिए आप इस पेज को रिफ्रेश करते रहें. नीचे आपको बॉल-टू-बॉल अपडेट मिलेगी...


पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह.

Shubman Gill
South Africa के खिलाफ T20 सीरीज खेलेंगे Shubman Gill 
Aa aa achha surya bhav
T20 मुकाबले के लिए भुवनेश्वर पहुंची टीम इंडिया 
Gambhir and Harshit
Harshit Rana को लेकर Gautam Gambhir ने दिया बड़ा बयान! 
Virat Kohli
Virat ने Match के दौरान थप्पड़ का इशारा क्यों किया? 
India's head coach Gautam Gambhir in this frame
सीरीज जीते लेकिन ये कमियां करनी होंगी दूर, मिशन WC में पड़ सकती हैं भारी 

साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: एडेन मार्करम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को जानसेन, डोनोवन फरेरा, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज और एनरिक नॉर्किया.

टी20 सीरीज के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर.

टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका फुल स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्किया, लुथो सिपामला, ट्रिस्टन स्टब्स.

