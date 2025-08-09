scorecardresearch
 

India vs Pakistan Asia Cup 2025: एक बार नहीं एशिया कप में 3 बार टकराएंगे भारत और पाकिस्तान... ऐसे बन रहा संयोग

India Pakistan Matches Asia Cup 2025: एश‍िया कप 2025 की शुरुआत 9 स‍ितंबर से हो रही है. जहां भारत और पाकिस्तान के बीच 14 स‍ितंबर को भ‍िड़ंत होनी है. खास बात यह है कि इसी टूर्नामेंट में भारत को पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले हो सकते हैं, जानें कैसे...

भारत और पाक‍िस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 में 3 मैच हो सकते हैं (Photo: Getty)
How IND vs PAK may play 3 times in Asia Cup 2025: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर छूटकर खत्म हो चुकी है. टेस्ट क्रिकेट के इस तड़के के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एश‍िया कप में खेलते दिखेंगे. एश‍िया कप इस बार 9 से 28 सितंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई और अबू धाबी के मैदानों पर होंगे. 

एश‍िया कप 2025 का ओपन‍िंग मैच 9 सितंबर को अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच होना है. वहीं च‍िर प्रत‍िद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा. इस बार का फाइनल भी दुबई में 28 सितंबर को खेला जाएगा.

ind vs Pak
भारत और पाक‍िस्तान के बीच आख‍िरी बार भ‍िड़ंत चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 में हुई थी, यह मुकाबला भी दुबई में हुआ (Photo: PTI)

भारत-पाकिस्तान यदि दोनों टीमें सुपर-4 राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो 21 सितंबर को इनका फिर से आमना-सामना हो सकता है. और अगर दोनों फाइनल में पहुंचती हैं, तो 28 सितंबर को तीसरी बार दोनों के भ‍िड़ने की संभावना है. 

पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी देखी गई थी. जिसके चलते विरोध के स्वर भी उठे. पर एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल और स्थान जस के तहस रहेंगे और सभी मुकाबले तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे.

एश‍िया कप 2025 में कुल कितनी टीमें? 
एश‍िया कप 2025 में 8 टीमें भाग लेंगी. एश‍ियन क्रिकेट काउंस‍िल (ACC) के 5 फुल मेंबर देश अफगान‍िस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट के लिए ऑटोमेट‍िकली क्वालिफाई कर गए हैं और अब संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और हॉन्ग कॉन्ग भी इसमें शामिल होंगे, जो 2024 एसीसी पुरुष प्रीमियर कप में शीर्ष तीन में रहे थे. 

टूर्नामेंट के ग्रुप और फॉर्मेट  पिछले टूर्नामेंटों से अलग होंगे, जिसमें आठ टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में विभाजित किया जाएगा. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सिंगल-ग्रुप सुपर फोर राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी. इस चरण की शीर्ष दो टीमें खेलेंगी. ऐसे में भारत पाकिस्तान की भ‍िड़ंत हो सकती है.

एशिया कप 2025 के ग्रुप्स
ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान
ग्रुप B: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हॉन्ग कॉन्ग

एशिया कप 2025 का शेड्यूल
9 सितंबर- अफगानिस्तान vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी
10 सितंबर- भारत vs यूएई, दुबई
11 सितंबर- बांग्लादेश vs हॉन्ग कॉन्ग, अबू धाबी
12 सितंबर- पाकिस्तान vs ओमान, दुबई
13 सितंबर- बांग्लादेश vs श्रीलंका, अबू धाबी
14 सितंबर- भारत vs पाकिस्तान, दुबई
15 सितंबर- यूएई vs ओमान, अबू धाबी
15 सितंबर- श्रीलंका बनाम हॉन्ग कॉन्ग, दुबई
16 सितंबर- बांग्लादेश vs अफगानिस्तान, अबू धाबी
17 सितंबर- पाकिस्तान vs यूएई, दुबई
18 सितंबर- श्रीलंका vs अफगानिस्तान, अबू धाबी
19 सितंबर- भारत vs ओमान, अबू धाबी
20 सितंबर- B1vs B2, दुबई
21 सितंबर- A1 VS A2, दुबई (भारत और पाकिस्तान का मुकाबला संभव)
23 सितंबर A2 vs B1, अबू धाबी
24 सितंबर- A1 vs B2, दुबई
25 सितंबर- A2 vs B2, दुबई
26 सितंबर- A1 vs B1, दुबई
28 सितंबर- फाइनल, दुबई (भारत और पाकिस्तान का मुकाबला संभव)

