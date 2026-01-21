scorecardresearch
 
र‍िंकू को मौका, हर्ष‍ित बाहर... नागपुर टी20 में टीम इंड‍िया ने प्लेइंग 11 में किए बड़़े बदलाव, न्यूजीलैंड में इस ख‍िलाड़ी का डेब्यू

भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर टी20 में कीवी कप्तान म‍िचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया . इस मुकाबले में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को म‍िले.

रिंकू सिंह को नागपुर टी20 की प्लेइंग 11 में मौका (Photo: PTI)
भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार (21) को हुए पहले टी20 मुकाबले में प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को म‍िले. वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी कुछ बदलाव के साथ खेलने उतरी. नागपुर टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में हर्ष‍ित राणा, रव‍ि ब‍िश्नोई और कुलदीप यादव को मौका नहीं मिला. जबकि फ‍िन‍िशर रिंकू सिंह टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे. 

टीम में 3 ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल शाम‍िल किए गए हैं. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे. ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव क्रमश: नंबर 3 और 4 पर खेलेंगे. टीम में दो पेसर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह हैं. वहीं न्यूजीलैंड की टीम में एक डेब्यू हुआ. 

टॉस के समय सूर्या और सेंटनर ने क्या कहा? 
सूर्यकुमार यादव ने टॉस के बाद कहा- हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, क्योंकि प्रैक्टिस के समय लगा था कि रात 8.30 बजे ओस पड़ेगी. लेकिन हमें पहले बल्लेबाज़ी करने में भी कोई परेशानी नहीं है और हम ऐसा करके अच्छा खेल चुके हैं. इस मैच में श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा, बिश्नोई और कुलदीप यादव नहीं खेल रहे हैं.

वहीं मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतते ही कहा- हम पहले गेंदबाज करेंगे. पिच अच्छी है और यहां ज्यादा  रन बनने की उम्मीद है. पिछले हफ्ते की जीत हमारे लिए खास थी. भारत में आकर जीतना आसान नहीं होता, लेकिन यह नई सीरीज़ है. भारत अपने घर में मज़बूत टीम है. वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए यह हमारे लिए अच्छा मौका है. हम तीन तेज गेंदबाजों के साथ खेलेंगे. क्रिस्टियन क्लार्क आज डेब्यू कर रहे हैं, जेम‍िसन और डफी भी टीम में हैं.

नागपुर टी20 में टीम इंड‍िया की प्लेइंग XI: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नागपुर टी20 में न्यूज़ीलैंड की  प्लेइंग XI  : टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.

भारत का न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिनसन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेम‍िसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क, टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.


 

